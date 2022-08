Sánchez i Díaz es reuneixen amb la voluntat d’«enfortir la coalició»

La coalició gaudeix de bona salut i socialistes i morats estan disposats a demostrar-ho. Amb paraules i amb fets. Un dia després que Pedro Sánchez mostrés la confiança que la coalició es mantindrà unida fins al final de la legislatura, el president del Govern va voler reforçar aquesta idea amb una reunió amb Yolanda Díaz prèvia a l’aturada estiuenca per «enfortir» l’aliança. Fonts de l’Executiu asseguren que es va tractar d’una cita «molt positiva i fructífera», malgrat que ahir mateix sorgia una discrepància nova: la llei de secrets oficials.

Gairebé un mes després que la vicepresidenta segona reclamés una reunió extraordinària i «urgent» de la comissió de seguiment de l’acord de coalició per l’increment de la despesa militar, Sánchez i Díaz es van reunir a la Moncloa. La cita va estar precedida per les paraules del president durant la seva gira pels Balcans sobre com de «bo» seria que la coalició es mantingui ferma fins als comicis generals del 2023, als quals confia que Díaz arribi amb la seva plataforma Sumar. «Seguirem treballant mà a mà», van subratllar fonts pròximes al president, que van posar èmfasi en la negociació dels Pressupostos per al 2023.

Les mateixes fonts defensaven que Sánchez no tenia cap problema a veure’s amb Díaz, però que l’apretada agenda del cap de l’Executiu ho feia difícil. El mateix president va apuntar a Tirana (Albània) la necessitat de mantenir un contacte fluid: «Dialogar, parlar entre els socis és sempre important».