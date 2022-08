Unides Podem i els socis del Govern rebutgen la llei de secrets

Ni un dels socis habituals del Govern veu amb bons ulls l’avantprojecte de llei d’informació classificada que va aprovar ahir el Consell de Ministres en primera volta. Ni tan sols Unides Podem. La proposta del PSOE d’establir un termini de 50 anys (prorrogables) per desclassificar la informació més sensible i que aquesta sigui d’accés públic va suscitar la unitat en el bloc de la investidura, però no com esperaven els socialistes.

ERC, PNB, EH Bildu i Més País van criticar la norma, que titllen de «decebedora», i van reclamar a l’Executiu que «rectifiqui». Fins i tot en el si de la coalició de govern van sorgir discrepàncies i els morats van mostrar la seva disconformitat als socialistes. Substituir la llei franquista En la darrera reunió ordinària del curs polític, el Consell de Ministres va donar el vistiplau al text amb el qual el Govern pretén substituir l’actual llei de secrets oficials del 1968, aprovada durant la dictadura de Franco. La norma en vigor permet que hi hagi documents protegits que romanguin ocults de manera indefinida i el Govern proposa limitar aquest període a un termini entre quatre i 50 anys (prorrogables fins a 75) depenent del grau de confidencialitat. La informació classificada fins en el moment de l’aprovació final d’aquesta norma continua sent secreta llevat de petició expressa d’algun dels afectats o que decideixi desclassificar-la d’ofici l’autoritat competent o el Tribunal Suprem. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va exalçar la norma perquè suposa superar un «vestigi franquista» i «homologar» la legislació espanyola a la resta de països europeus. En aquest sentit, va recalcar que els terminis plantejats són «raonables». Tot i això, els seus propis socis al Govern no hi estan d’acord. Fonts de l’ala morada de l’Executiu van revelar la seva disconformitat i van criticar aquest termini mínim establert per desclassificar documents. Tot i això, fonts de la direcció d’Unides Podem han assegurat que els socialistes s’han compromès a obrir una negociació per poder portar un text el més consensuat possible al Congrés. Les noves informacions ofertes per Bolaños van arribar després que tots els socis de l’Executiu critiquessin la norma, de la qual amb prou feines en coneixien encara alguns detalls. El portaveu del PNB, Aitor Esteban, va denunciar que no se’ls hagi passat «cap informació», quan van ser ells els que van voler registrar ja fa sis anys una proposició de llei per modificar l’actual normativa. A més, va criticar que el text «arriba tard» i que els terminis plantejats «semblan exageradament llargs» i «doblen» els que va proposar el seu propi partit. «Sembla força decebedor», va resumir. El mateix diagnòstic va fer el líder de Més País, Iñigo Errejón. Tampoc contenta el text al portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que va fer broma dient que tan sols canvia el nom respecte a la legislació franquista, comparant el gest del Govern amb el redisseny que va portar Mr. Proper a anomenar-se Don Limpio. Més durs es van mostrar a EH Bildu, i van reclamar al Govern que «rectifiqui» la seva proposta, ja que aquesta manté «en l’oblit, sense conèixer ni resoldre, actuacions delictives per part dels seus aparells, siguin policials, judicials o polítics». «No és acceptable que la reforma proposada pel Govern no toqui els principals elements d’una llei franquista», van sostenir els abertzales. L’única opció viable ara seria el PP, que va evitar pronunciar-s’hi, però va lamentar que no els hagin contactat en un tema «molt sensible» que «afecta la seguretat de l’Estat».