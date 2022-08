El dia en què es va donar a conèixer el resultat del referèndum sobre el ‘brexit’, el milionari britànic Arron Banks, l’exlíder de l’UKIP, Nigel Farage, i el seu associat, Andy Wigmore, van comparèixer junts davant de la premsa. Eren “The Bad Boys of Brexit” (Els nois dolents del ‘brexit’), el nom que ells mateixos havien encunyat per descriure’s. Estaven celebrant un triomf contra tot pronòstic. El Regne Unit sortiria de la Unió Europea, tal com s’havien proposat.

Banks havia fundat i entregat al grup Leave.EU –una de les dues grans organitzacions que van fer campanya no oficial en favor del divorci amb la UE– vuit milions de lliures (9,30 milions d’euros), la donació més gran de tots els temps en la política britànica. La procedència d’aquests diners està sota investigació actualment, igual com les connexions dels tres personatges amb Rússia i la dreta radical als Estats Units. El referèndum britànic sembla haver sigut l’assaig general d’una estratègia que aquell mateix any, el 2016, es bolcarien a ajudar a arribar Donald Trump a la presidència dels Estats Units.

Cambridge Analytica, obligada a tancar després de l’escàndol per l’ús de dades privades de Facebook, va participar tant a les campanyes de Leave.EU com en la de Trump. La companyia de màrqueting electoral fundada per l’ultradretà americà, Steve Bannon, va comptar amb els diners del multimilionari Robert Mercer, de la mateixa corda ideològica i principal donant individual a la campanya de Trump. “Cambridge Analytica va treballar per a nosaltres, però no els vam pagar. Volien ajudar-nos”, va declarar Wigmore a la periodista del diari britànic ‘The Guardian’ Carole Cadwalladr, que ha desenredant bona part de la trama oculta del ‘brexit’.

Investigacions oficials

Aquesta confessió la va fer el soci de Farage abans de l’escàndol amb Facebook. Més tard els responsables de Leave.EU van plegar veles i van negar aquesta col·laboració. L’exdirectora de desenvolupament de la companyia, Britanny Kaiser, va revelar, no obstant, que Cambridge Analytica va realitzar "anàlisis de dades" facilitades per l’UKIP i hi va haver almenys "sis o set reunions" entre els directius de la firma amb els responsables de la campanya antieuropea. Fins i tot, va realitzar un informe, "Solucions de Big Data”, per al referèndum. Bannon manté des de fa anys una estreta relació amb Farage. Tots dos comparteixen l’objectiu d’enfonsar la Unió Europea.

La campanya del ‘brexit’ va ser bastant bruta i ha desembocat en diverses investigacions oficials al Regne Unit sobre l’ús il·legal de dades, la coordinació oculta de diferents grups a la campanya i la despesa il·lícita en la consulta. Leave.EU ha sigut multat per utilitzar dades personals dels clients d’una de les companyies d’assegurances de Banks, Eldon Insurance, per a l’enviament de propaganda política del referèndum. El milionari està sent investigat actualment per l’Agència Nacional contra el Crim (NCA), l’FBI del Regne Unit.

Els vuit milions que va donar a Leave.EU, provenien de “fonts inacceptables”, segons la conclusió a la qual va arribar la Comissió Electoral britànica, que li va passar el cas a la NCA, amb molts més poders per actuar. L’agència encarregada de lluitar contra la delinqüència organitzada, prova d’establir si Banks va utilitzar companyies a Gibraltar i a l’illa de Man per canalitzar els fons per al ‘brexit’, una cosa expressament prohibida per les lleis britàniques, que només permeten donacions polítiques amb diners generats al Regne Unit. També es vol determinar si els diners provenen de Rússia. Banks ho ha negat repetidament,però han sortit a la llum correus electrònics que mostren la seva connexió amb el Kremlin.

Ingerència russa

El milionari va fer diverses reunions amb funcionaris de l’ambaixada de Rússia a Londres abans i després del referèndum. Banks havia admès una sola trobada, un llarg i alcohòlic dinar amb l’ambaixador rus, Alexander Yakovenko, mesos abans del referèndum. Però les reunions van ser moltes més. L’ambaixador i altres funcionaris russos fins i tot van assistir com a convidats a la festa que va organitzar Leave.EU la nit del referèndum.

Yakovenko ha sigut identificat com un intermediari d’alt nivell entre la campanya de Trump i el Kremlin pel fiscal especial Robert Mueller , que indaga la implicació de Rússia en la campanya del president nord-americà i mira molt de prop l’ocorregut al Regne Unit. “Sabem que Mueller ha parlat repetidament amb Bannon. Sabem que està fent preguntes sobre Farage”, ha escrit Cadwalladr. “Hi ha una classe de gent molt rica que està prenent avantatge de les noves tecnologies per pastar poder i influència”,lamenta la periodista.

El fiscal americà està especialment interessat en els contactes de l’exlíder de l’UKIP amb Julian Assange, que Farage va visitar a començaments del 2017 en l’ambaixada de l’Equador a Londres, on el fundador de WikiLeaks està refugiat. La divulgació dels correus de Hilary Clinton per part de WikiLeaks va ser un factor determinant en l’elecció presidencial americana.