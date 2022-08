Els votants de Kansas (<strong>Estats Units</strong>) van votar aquest dimarts aclaparadorament a favor de mantenir intacte el dret a l’avortament tal com està regulat actualment a la Constitució de l’estat, en una derrota per als conservadors, que buscaven restringir-lo. Segons les projeccions dels principals mitjans nord-americans, amb un 90% del vot escrutat, més del 60% dels electors van rebutjar canviar la Constitució estatal per restringir el dret a l’avortament.

Aquest és el primer referèndum que un estat nord-americà celebra després de la resolució del Suprem que va anul·lar la sentència ‘Roe contra Wade’, que va eliminar el dret federal a l’avortament i va atorgar als estats la facultat de legislar sobre el tema.

La consulta, que es va celebrar coincidint amb les eleccions primàries a l’estat aquest dimarts, podria haver obert la porta que el Govern estatal legislés per restringir el dret a l’avortament, que per ara continuarà sent legal fins a les 22 setmanes. Es va tractar d’un referèndum especialment rellevant, perquè podria haver establert un precedent per a altres estats.

Malgrat que té una governadora demòcrata, Laura Kelly, el central estat de Kansas té una gran tradició republicana i aquest partit controla les oficines del fiscal general i del secretari d’Estat i les dues cambres de la legislatura estatal. A més, a les presidencials també dominen els republicans i Donald Trump va ser el candidat a la presidència preferit en les dues últimes eleccions, amb el 56% dels vots.

El referèndum d’aquest dimarts havia sigut durament criticat per les organitzacions civils, que van denunciar que el text de la pregunta no era prou clar, en un intent de «desinformar i confondre per part dels qui s’oposen a l’avortament», segons l’organització Planned Parenthood.