Les últimes enquestes no deixen cap espai als dubtes: la xenofòbia i l’homofòbia són valors en alça a la Rússia de Vladímir Putin. Un estudiestudi realitzat per l’institut d’opinió independent Levada i difós l’agost passat xifrava en un 64% el percentatge de ciutadans russos que es declarava favorable a limitar l’entrada dels no russos al país, 12 punts per sobre de la xifra registrada l’any anterior. Grups ètnics com els gitanos, els xinesos o els vietnamites causen especial animadversió, segons es desprèn del sondeig.

Gairebé dos terços dels preguntats pel Centre Rus per a la Investigació de l’Opinió Pública en una altra enquesta, també de l’estiu passat, creuen que hi ha una conspiració, "una organització que intenta destruir els valors espirituals dels russos a través de la propaganda de les relacions sexuals no tradicionals" amb referència als homosexuals. Són dades que, d’acord amb la valoració a la cadena NBC de Svetlana Zajàrova, la portaveu de la xarxa russa LGBTQ, únicament "reflecteixen les polítiques oficials de les autoritats russes".

Molts dels debats socials que es mantenen a la Duma Estatal, la Cambra baixa del Parlament, on només estan representats el partit governamental Rússia Unida i forces sistèmiques que no posen en qüestió ni el president Putin ni a la seva política, farien les delícies de molts partits ultradretans a Europa en temes com la igualtat de gènere. El gener del 2017, els parlamentaris russos van donar el seu vistiplau a una esmena que descriminalitzava parcialment la violència domèstica, penalitzant amb una multa o 15 dies d’arrest administratiu aquells episodis de maltractament que impliquessin sang o ferides però no ruptura d’ossos, si aquests només es produïen una vegada a l’any.

Una dona morta cada 40 minuts

Malgrat que a Rússia una dona mor cada 40 minuts com a conseqüència de la violència de gènere, algunes publicacions progovernamentals com Komsomólskaia Pravda es van abstenir llavors de publicar aquestes dades i van evocar al seu lloc l’existència d’"estudis científics recents" que demostraven que "les dones d’homes enfadats" tenien "raons per sentir-se orgulloses de les seves ferides".

L’homosexualitat no ha sigut il·legalitzada oficialment, però les lleis que criminalitzen la propaganda gai són interpretades pels activistes com un senyal del Govern a la societat perquè desenvolupi els seus instints contra les minories sexuals, enmig d’un degoteig constant d’informacions sobre assassinats homòfobs, sobretot a províncies.L’últim crim crim del que es té constància es va produir a Ilski, un petit poble de la regió de Krasnodar, al sud del país, on Vladímir Dubentsov i Nikolai Galdin, dos gais de la tercera edat que vivien obertament com a parella, van aparèixer assassinats. El corresponsal de ‘Meduza’ recull en el seu reportatge que molts dels enquestats no volien ser esmentats perquè "s’avergonyien que una parella de gais visqués a la localitat".

Des de ja fa més d’una dècada, el Govern rus ha anat assumint valors de la ultradreta, i això, segons els analistes, ha apoderat els partits extremistes a Europa occidental, condemnats a l’ostracisme des del final de la segona guerra mundial. L’aplicació del programa de la ultradreta a Rússia "ha tingut un efecte psicològic important" entre aquests partits, recorda en conversa telefònica Anton Xekhovtsov, especialista i autor del llibre Rússia i l’extrema dreta europea. Aquestes forces poden reclamar ara que no són marginals i que "estableixen aliances amb un país gran, un poder geopolític, dirigit per les mateixes idees’", resumeix l’analista.