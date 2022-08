Sánchez s’obre a negociar davant de les crítiques a la llei de secrets

Pedro Sánchez sembla disposat a afrontar les males cares dels seus socis habituals -tant dins com fora del Govern- amb el projecte de llei d’informació classificada que va aprovar aquest dilluns el Consell de Ministres. El cap de l’Executiu ha assegurat que està «obert a parlar amb tots els grups parlamentaris» per tirar endavant «la millor llei» de secrets possible. El problema és que Unides Podem, ERC, PNB, EH Bildu i Más País reclamen canvis molt substancials en els terminis proposats pel Govern, que van dels 4 als 50 anys depenent del grau de confidencialitat de la informació. El tancament dels socis podria portar Sánchez a mirar el PP -cosa que a l’ala socialista de l’Executiu no es descarta- i, per evitar-ho, els morats estan posant sobre la taula tots els seus dots de convicció per atraure el PSOE.

Tot i les crítiques rebudes, el cap de l’Executiu va reivindicar aquest dimarts que el seu Gabinet està compromès amb la «regeneració democràtica», i manté ferma la seva aposta per elevar la «qualitat democràtica» del país. Després de l’habitual reunió de Sánchez amb el rei Felip VI a Palma, el president del Govern va considerar que l’important és que una llei predemocràtica, del 1968, serà reformada més de cinquanta anys després. «És un debat que hem de tenir al nostre país, que enfortirà la democràcia i, per tant, nosaltres estem oberts a parlar amb tots els grups parlamentaris», va subratllar.

Esmenar el text

A aquestes converses estan esperant els socis de l’Executiu i, sobretot, Unides Podem, que vol evitar tant sí com no que la norma acabi tirant endavant gràcies al suport del PP. La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, es va mostrar «escèptica» davant la possibilitat d’aconseguir un acord satisfactori amb els conservadors que permeti l’aprovació d’aquesta llei, però la veritat és que, de moment, els morats no comparteixen el contingut de la mateixa -assegura que està «lluny de la transparència democràtica»- i els populars, encara que enfadats per no haver estat consultats, estan més a prop de la proposta. Això sí, la dirigent morada va avisar, a més, que el PP només busca «trencar el Govern» perquè «es trenqui l’estabilitat».

Tot i el declarat malestar d’Unidas Podemos amb la norma, Belarra va assegurar que hi ha marge més que suficient per aconseguir un «text de consens». Fonts de la direcció de l’ala morada del Govern afirmen que tenen el compromís del PSOE d’obrir una negociació les properes setmanes per modificar la norma abans que aquesta torni a passar pel Consell de Ministres i sigui enviada a la Cambra Baixa per tramitar-la parlamentària. «Buscarem un punt intermedi en què tothom pugui complir els seus objectius», va asseverar la ministra.

El principal motiu que els allunya del text proposat és el termini de cinquanta anys, prorrogable quinze anys més, per desclassificar la informació més compromesa, la que es consideri ‘alt secret’. Les xifres plantejades pels morats són molt menors. En concret, volen que aquest tipus de documentació romangui oculta per un període de vint anys, prorrogables deu anys més.

No valdria només acontentar els morats per treure la llei sense el suport del PP. L’Executiu necessitaria els seus socis habituals, força distanciats de la norma. El president de la Generalitat i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, va sentenciar que no comptaran amb el suport del seu partit «per justificar l’opacitat i la manca de transparència».

El PP, enfadat i desconfiat

El PP es mou en aquest moment entre l’enuig absolut per no haver estat consultat per veure les línies generals d’un assumpte de tanta importància, i la desconfiança davant la possibilitat que el Govern acabi cedint a les pretensions de nacionalistes i independentistes també en aquesta matèria.

Segons expliquen fonts de la cúpula del grup parlamentari, per al primer partit de l’oposició el debat «no és als 50 o 25 anys», sinó en si informació sensible el coneixement públic del qual pot afectar la seguretat nacional, s’ha de desclassificar «simplement quan passin tants anys perquè ho diu una llei».