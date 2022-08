Treball retarda la reforma de les empleades de la llar i els becaris

Les reformes pendents perquè les treballadores de la llar puguin cobrar l’atur i les empreses hagin de pagar el transport i el material als estudiants en pràctiques hauran d’esperar. El Ministeri de Treball incompleix els terminis que s’havia marcat -i que passaven per tenir les dues carpetes tancades abans de l’agost- i posposa l’aprovació de les dues mesures per al setembre, tal com va reconèixer el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, ahir en roda de premsa.

Per justificar la demora en els canvis normatius de les treballadores de la llar, des de Treball han invocat la necessitat d’ultimar nous «ajustos tècnics» dins del disseny del nou sistema de prestacions i cotitzacions. Doncs fins ara aquest col·lectiu no podia -encara que volgués- cotitzar per prestació per desocupació, entre d’altres. Un veto que des de la justícia europea van considerar discriminatori, en sentència del febrer del mateix any. Un error que ha provocat una cascada de pronunciaments des dels tribunals espanyols reconeixent drets fins ara negats a les treballadores de la llar, com el subsidi de més grans de 52 anys o l’accés a Fogasa en cas d’acomiadament.

Per complir amb la sentència europea el Govern ha de modificar el sistema de prestacions i encaix dins de la Seguretat Social i això haurà d’esperar, com aviat, el 24 d’agost, quan està previst el proper Consell de Ministres. Tot i que aquest dimarts el secretari d’Estat no ha descartat que l’aprovació del reial decret amb les modificacions s’acabi ja produint al setembre. Actualment, hi ha 375.932 treballadores de la llar donades d’alta a la Seguretat Social i que es beneficiaran d’aquestes modificacions. Queda pendent acabar de definir quin impacte tindran sobre les butxaques dels seus ocupadors, una qüestió i un enfocament que ha generat alguna diferència al si de l’Executiu.

La CEOE frena la dels becaris

I pel que fa a l’altra reforma, la del nou Estatut del Becari, les diferències amb la patronal estan dilatant les negociacions. Tal com ja va avançar El Periódico, del mateix grup que aquest diari, la CEOE es va distanciar de l’últim text revisat pel Ministeri de Treball, que sí que seduïa les organitzacions sindicals. I aquest dimarts el secretari d’Estat va evidenciar les diferències existents i va obrir la porta a acabar tirant endavant la reforma sense el vistiplau dels empresaris. «En la mesura que la patronal tingui l’opinió que hi hagi camins que permetin utilitzar la formació com a via d’abaratiment de costos, serà difícil arribar a un acord», va reconèixer.

El principal objectiu del nou estatut és obligar les empreses a assumir les despeses de transport i material dels seus becaris, ja sigui directament o mitjançant un pagament compensatori.