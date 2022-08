Un tribunal restaura a Kentucky la prohibició de l’avortament

Un tribunal d’apel·lacions dels Estats Units ha restaurat temporalment les lleis que prohibeixen l’avortament a l’estat de Kentucky i dona la raó al fiscal Daniel Cameron, que ha aplaudit la mesura i ha insistit que continuarà treballant per «defensar la constitucionalitat d’aquestes garanties» per a les dones i els nens no nats».

La mesura arriba després que un jutge nord-americà bloquegés el mes de juny passat les lleis que regeixen aquesta pràctica a la regió i que suposen la prohibició de la mateixa en la seva pràctica totalitat llevat que la vida de la mare corri un greu perill. La implementació d’aquestes lleis es va produir després que el Tribunal Suprem del país revoqués el dret constitucional a l’avortament després d’anul·lar la sentència Roe contra Wade, que reconeixia el dret de les dones a l’avortament sense restriccions durant el primer trimestre de l’embaràs, un precedent legal usat des del 1973. «Estimo la decisió del tribunal, que permet que les lleis pro-vida de Kentucky entrin en vigor», manifestava Cameron, republicà, a Twitter. L’ordre ha posperat en resposta a una demanda que buscava tirar per terra, precisament, aquestes legislacions, segons la cadena de televisió CNN. Anteriorment, la cort, així com el Tribunal Suprem, han rebutjat revertir aquestes lleis, una de les quals fixa com a data límit les sis setmanes d’embaràs per poder fer avortaments. També ahir els ciutadans de l’estat de Kansas podien decidir si la constitució estatal ha de continuar protegint l’avortament, en un referèndum que era la primera votació d’aquest tipus des que el Tribunal Suprem nord-americà eliminés el dret federal a l’avortament. La consulta, que se celebrava coincidint amb les eleccions primàries de Kansas, obrirà la porta a que el Govern estatal legisli per regular la pràctica, que ara és legal fins a les 22 setmanes, i és especialment rellevant perquè podria sentar un precedent per a altres estats. Tot i tenir una governadora demòcrata, Laura Kelly, Kansas té una gran tradició republicana i aquest partit controla les oficines del fiscal general, del secretari d’estat i les dues cambres de la legislatura estatal. El referèndum d’ahir ha estat durament criticat per les organitzacions civils, que han denunciat que el text de la pregunta no és prou clar, en un intent de «desinformar i confondre els que s’oposen a l’avortament», segons va denunciar Planned Parenthood.