Ucraïna inicia l’evacuació forçosa de la regió del Donetsk

Les autoritats ucraïneses ja han donat per iniciada l’evacuació obligatòria de la població de la regió del Donetsk, mentre segueixen els combats intensos en aquesta part del país La viceprimera ministra ucraïnesa i titular del departament per a la reintegració dels territoris ocupats, Iryna Vereshchuk, va anunciar el primer dels transports per a dones, nens, ancians i persones amb mobilitat reduïda. Segons el portal Ukrinform, el primer tren ja va sortir ahir de la regió i s’espera que arribi avui a Kropyvnytskyi.

Vereshchuk va insistir que totes aquestes persones reben tot el suport físic requerit per a les operacions i que tenen garantida la seva reubicació en zones segures. Altres transports portaran ciutadans cap a Leòpolis i altres ciutats de l’oest del país, on s’han condicionat allotjaments per acollir-los. El Govern ucraïnès va anunciar el cap de setmana passat l’evacuació obligatòria del Donetsk, objecte de durs atacs militars de Rússia.