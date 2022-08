Li “fa coseta” sentir parlar en català a Eivissa. El vídeo que un jove argentí va penjar al seu compte de TikTok ha generat gran polèmica i crítiques a les xarxes socials els últims dies.

A la publicació, el jove passeja pels carrers d'Eivissa i explica que sent “una petita incomoditat” quan està “aquí a Eivissa o a Espanya en general, que és el català”. Malgrat això, reitera que “no tinc res en contra dels espanyols ni en contra dels catalans ni de l'idioma català”.

Que se l,hi podria dir a aquest noi tan "llest" que visquen a Eivissa li molesta escoltar parlar Català? pic.twitter.com/2R7AwZjqBG — Can Pumuki (@CanPumuki) 27 de julio de 2022

En el breu vídeo afirma que les paraules en català “són com les espanyoles però amb ‘e’ al final: és com si parlessin en inclusiu tot el temps”, assenyala. El jove, resident a l'illa, afirma que el català li genera “alguna cosa” que no li provoquen altres idiomes com el francès, l'alemany o l'italià.

“Es posen a parlar en català perquè no els entenguem”, arriba a dir i afirma que "els pitjors són els fills de puta que s'ajunten tres o quatre i es posen a parlar en català perquè no els entengui. Em parlin bé fills de puta, que els vull entendre", assenyala abans de concloure que és "una pelotudez".

Les paraules del jove han suscitat una onada de crítiques a les xarxes socials. Alguns se les han pres amb humor, però altres han titllat la publicació com a “exhibició d'ignorància”, “insult” o fins i tot “xenofòbia”.

“Hablen bien hijos de puta, que me incomoda escuchar catalán en Ibiza” pic.twitter.com/ILRDLnkH3o — Apitxat (@ApitxatTiktok) 28 de julio de 2022

No cal dir-li res. Ja s’ho diu ell mateix. Escolta’l fins al final: “Y me van a decir que soy tonto. Y sí, soy tonto.” Haver començat per aquí, nano. — Manel Barceló Serrano (@serran_manel) July 28, 2022

Ignorant, curt de gambals (q ho busqui al diccionari), ruc, inculte, prepotent, supremacista, xenòfob, espanyolista... En tens per triar. — Narcís Garolera (@NarcisGarolera) July 28, 2022

sóc argentina i estic aprenent el català. M'agrada molt el català. m'estic esforçant a aprendre. hi ha argentins molt idiotes, fan vergonya. — Paola yo (@lapoly05) July 28, 2022