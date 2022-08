Els jutges recorden a Ayuso que està obligada a acatar

Les comunitats autònomes no poden deixar d’aplicar la política econòmica del Govern de Pedro Sánchez, segons adverteixen les associacions de jutges Francisco de Vitoria i Jutges per la Democràcia (JpD), en ser preguntats sobre la negativa de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar les retallades en el consum d’energia. «A priori, i amb totes les reserves, diria que les comunitats autònomes no es podrien negar a complir-ho. El que no veig de cap manera és que es pugui decretar un estat d’alarma o excepció per això», va explicar el portaveu de l’Associació Francisco de Vitoria, Jorge Luis Fernández Vaquero. Per això, afegia, la manera d’obligar les autonomies insubmises a complir la nova normativa hauria de se recórrer als tribunals perquè executin la norma estatal.