El PSOE accepta la mà estesa del PP per negociar-hi la llei de secrets

L’horitzó que es començava a dibuixar amb el PSOE buscant el suport del PP per tirar endavant la nova llei d’informació classificada després del rebuigt de tots els seus socis es comença a materialitzar. Els conservadors han estès la mà a Pedro Sánchez per aprovar la nova norma, sempre que no negociï res amb ERC o EH Bildu, i els socialistes no veuen amb mals ulls asseure’s a dialogar amb els populars. «Hi ha qüestions que formen part de l’estructura del país que necessiten ampli consens i em semblaria bé que el PP participés en aquesta negociació i d’un eventual acord», ha assegurat el portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López.

Tot i el malestar per no haver estat informats prèviament sobre el projecte de llei amb què el Govern pretén substituir l’actual legislació de secrets oficials, al PP han ofert obrir una negociació atès que es tracta d’«una qüestió d’Estat» i « transcendental». «Ens torna a sorprendre que el Govern prefereixi que, en una qüestió d’Estat, la pugui pactar amb els partits contra l’Estat i no amb els partits d’Estat», deia ahir el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Tot seguit remarcava que estan esperant que el PSOE despengi el telèfon i els truqui perquè estan disposats a «estendre una vegada més la mà per col·laborar amb el Govern» i evitar així que partits com ERC o EH Bildu puguin introduir les seves exigències en un assumpte tan sensible. Sobre el termini de 50 anys, prorrogables 15 anys més, per mantenir classificada la informació considerada com a «alt secret», Bendodova apuntar que això vindrà «a la lletra petita» que es negociï i afegia que «hi haurà qüestions que han de ser a aquest termini i altres que han de ser ampliades». «És una qüestió que estaríem disposats a asseure’ns a parlar, és una qüestió d’Estat i, per tant, el PP vol participar en la decisió d’aquesta qüestió tan important», va dir.

Els socis, en contra

Els socialistes veuen amb bons ulls arribar a un acord amb el PP, sobretot després de constatar que tant Unides Podem com la resta de socis habituals al Congrés s’han manifestat en contra del text de la llei. El portaveu a la Cambra Baixa del PSOE va aplaudir que «el PP per primera vegada en aquesta legislatura sembli que vol negociar alguna cosa de debò». I va fer servir un argument molt similar a l’esgrimit per Bendodo en afirmar que l’avantprojecte de llei que va aprovar el Consell de Ministres dilluns toca «part de l’estructura del país» i que això necessita «amplis consensos». «Em semblaria bé que el PP participés d’aquesta negociació i d’un acord eventual», va subratllar López.

Fonts de la direcció del PSOE assenyalen que, a priori, resultaria més senzill aconseguir el suport dels conservadors, però que amb el PP «un no sap mai».