El telescopi James Webb revela una imatge de la galàxia Roda de Carro

La Nasa creu que en el seu dia va ser espiral, com la via làctia. La NASA acaba de publicar una impressionant imatge d’una galàxia situada a 500 milions d’anys llum, la Galàxia de la Roda de Carro, els anells de la qual es veuen amb una claredat sense precedents gràcies al flamant telescopi espacial James Webb. Igual que la nostra Via Làctia, els astrònoms creuen que la Galàxia de la Roda de Carro va ser en el seu dia una galàxia espiral. Però un esdeveniment espectacular li va donar la seva forma: la col·lisió amb una altra galàxia més petita (no visible a la imatge).