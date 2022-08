Un home d’Utah va ser arrestat per suposadament causar un incendi forestal quan mirava de cremar una aranya amb el seu encenedor. Cory Allan Martin, de 26 anys, li va dir a la policia que va veure l’aranya dilluns quan caminava per una àrea als turons a prop de la ciutat de Springville, al sud de Salt Lake City, d’acord amb una declaració de causa probable. Va reconèixer haver iniciat l’incendi, però no va dir per què mirava de cremar l’aranya. Els policies van trobar un recipient amb marihuana entre les seves pertinences, va dir el sergent de la policia del comtat Utah, Spencer Cannon.

No hi ha evidència que indiqui que va causar l’incendi intencionalment, va dir Cannon, però va descriure la seva decisió com a imprudent i confusa. L’àrea i la major part de l’estat es troben en condicions de sequera extrema. «Què el va portar a aturar-se i notar una aranya i decidir cremar-la... no ho sabem»; va dir Cannon. «Podria no haver-hi un perquè. Potser ni ell sap per què». L’incendi es va estendre ràpidament muntanya amunt i havia cremat menys d’1,5 quilòmetres quadrats (1 milla quadrada) d’acord amb els bombers. Cap vivenda s’havia fet malbé. Martin va ser arrestat per sospites de crema negligent i possessió de marihuana i de parafernàlia relacionada amb drogues, diuen documents de la cort. Va quedar detingut a la presó del comtat Utah amb una fiança de gairebé 2.000 dòlars. Es desconeix si té advocat.