El Govern acusa Ayuso d’animar a no complir la llei d’estalvi energètic

La Comunitat de Madrid va recular des de les primeres paraules d’Isabel Díaz Ayuso en resposta a l’aprovació del reial decret llei d’eficiència energètica. Del Madrid no s’apaga que va proclamar a Twitter, dilluns, a la promesa hores després que complirà el pla. Però això no treu perquè repeteixi les crítiques que llancen altres executius liderats pel PP i n’afegeixi altres de collita pròpia. Com que conté «errors garrafals» en la seva redacció, que és un «nyap jurídic». Fins i tot el vicepresident regional va arribar a suggerir que si els comerciants apaguen els aparadors als deu segons a partir de les 22.00 hores ja no hi hauria sanció possible.

Per a l’Executiu central, Ayuso està caient en l’«antieuropeisme» i està animant a buscar dreceres per «vulnerar la norma». Els socialistes eviten, en la mesura del possible, confrontar de manera directa amb la presidenta madrilenya, per no victimitzar-la, i interpel·len Alberto Núñez Feijóo.

Però el Govern regional fa tot el que és possible per no sortir d’escena. El vicepresident i portaveu madrileny, Enrique Ossorio, subratllava ahir que el decret és inaplicable, per les errades «garrafals» que hi han trobat: «Estem estudiant si hi ha cas per recórrer-lo per invasió de competències de les comunitats i ho estan analitzant els serveis jurídics». Un error, al seu parer, és que el text no especifica «fins quan s’han de mantenir apagats els aparadors i fins quan s’han de mantenir apagats els edificis públics». L’article 29 del decret diu, però, que l’enllumenat d’aparadors «haurà de mantenir-se apagat des de les 22 hores», disposició que també «s’aplicarà a l’enllumenat d’edificis públics que a l’hora esmentada es trobin desocupats».