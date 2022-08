Rússia busca l’ajuda econòmic de Turquia per poder esquivar les sancions occidentals contra Moscou. Així es desprèn del comunicat conjunt publicat aquest divendres després d’una reunió entre el president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan.

La trobada ha tingut lloc a Sotxi, al sud de Rússia, i ha durat quatre hores. Aquests dos líders, fan diverses reunions bilaterals a l’any. Mai, però, duren tant temps.

«Els dos presidents han acordat augmentar el volum de comerç entre els dos països sobre una base equilibrada i les expectatives dels dos països en camps de l’economia i l’energia, però també en transport, agricultura, infraestructura, indústria, finances i turisme», diu el document final de la reunió.

Turquia, des de l’inici de la invasió russa, s’ha mostrat radicalment en contra d’aplicar sancions contra Moscou; en part per no fer malbé a una economia turca ja molt feble, amb una inflació oficial que frega el 80%. Durant la guerra a Ucraïna, Ankara ha mirat de mantenir un equilibri entre Kíiv, occident i Moscou, una cosa que ha permès que fos el Govern d’Erdogan el que va aconseguir mediar entre Ucraïna i Rússia per aconseguir l’acord d’exportació de blat i gra ucraïnès, firmat fa dues setmanes a Istanbul.

«Els dos líders ratifiquen els seus compromisos amb les exportacions segures de cereals i aliments dels ports ucraïnesos segons l’acord d’Istanbul. Les relacions constructives entre els dos països van tenir un paper clau en l’assoliment de la meta», diu el comunicat.

Pagaments en rubles

Pagaments en rublesDurant la reunió, a més, Putin i Erdogan van acordar el pagament del gas rus en rubles, una de les mesures que va prendre Moscou a la primavera com a resposta a les sancions europees a l’energia russa.

«La transició a la nostra moneda nacional serà gradual, i Turquia inicialment pagarà en rubles una part dels enviaments de gas des de Rússia», ha dit a la premsa, després de la reunió, el vice primer ministre rus, Aleksandr Nóvak, que ha assegurat que Putin i Erdogan han arribat a diversos acords financers i bancaris.

Abans de la trobada a Sotxi, Ucraïna va filtrar al diari ‘The Washington Post’ que Putin volia aconseguir del seu homòleg turc acords amb què esquivar les sancions occidentals a l’economia russa. Els riscos per a Turquia són alts: les empreses turques que treballin amb entitats russes sancionades seran susceptibles de ser elles mateixes sancionades tant a Europa com als Estats Units.

Una nova operació militar a Síria

Una nova operació militar a SíriaL’última vegada que Erdogan i Putin es van trobar va ser fa dues setmanes a Teheran, on el turc va intentar –sense èxit– buscar la llum verda del rus per a una nova operació militar turca al nord de Síria contra les milícies kurdosirianes de les YPG.

Aquestes milícies estan vinculades a la guerrilla del PKK, una organització considerada terrorista per Ankara –també per la UE i pels EUA–, i que està en guerra contra Turquia des de la dècada dels vuitanta.

Les YPG, però, han sigut fins ara les aliades dels Estats Units a la guerra a Síria contra Estat Islàmic. Els EUA i Rússia, amb presència militar al territori d’aquesta milícia, estan en contra d’aquesta hipotètica operació militar turca.

«Confirmem la nostra determinació d’actuar en cooperació en contra de les organitzacions terroristes a Síria», diu el comunicat després de la reunió entre Putin i Erdogan. La frase és la mateixa que va aconseguir Erdogan a la trobada anterior a Teheran. Des d’aleshores, l’operació no ha començat ni se l’espera.