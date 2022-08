Indiana es va convertir ahir divendres en el primer dels 50 estats dels EUA a aprovar un projecte de llei per restringir l’accés a l’avortament després que el Tribunal Suprem revoqués la sentència de 1973, coneguda com a Roe versus Wade, que protegia aquest dret a nivell federal. La iniciativa va ser aprovada per les dues cambres del parlament estatal i ara es dirigeix a l’oficina del governador republicà d’Indiana, Eric Holcomb, perquè la proclami com a llei. Un cop ho faci, està previst que el projecte entri en vigor el 15 de setembre. En aquell moment, Indiana s’unirà als altres nou estats dels EUA amb lleis que prohibeixen gairebé de manera total l’avortament, segons l’Institut Guttmacher, dedicat a la investigació de drets reproductius.

La iniciativa va ser rebutjada en bloc pels demòcrates de les dues cambres del parlament estatal, però va poder ser aprovada perquè els republicans tenen majoria a Indiana, un estat de l’Oest Mitjà dels EUA on el 72% de la població és cristiana, d’acord a les dades del Centre Pew. Feia setmanes que els republicans d’Indiana treballaven en aquest projecte de llei, però estaven dividits: una majoria volia prohibir completament l’avortament mentre que una minoria creia que s’havien d’establir algunes excepcions en cas de violació o incest. Finalment, es van incloure excepcions per violació, incest i també en cas que el fetus tingui anormalitats que facin impossible la seva supervivència o que posi en perill la vida de la mare. Fins ara, l’avortament era legal a Indiana fins a les 22 setmanes de gestació. A finals de juny, el Tribunal Suprem, de majoria conservadora, va revocar la sentència ‘Roe versus Wade’, de manera que va posar fi a la protecció federal a l’avortament i dona permís als estats per fixar les seves pròpies regles. Això ha fet que alguns estats comencin a implementar les anomenades «lleis zombis» que s’havien proclamat abans que el Tribunal Suprem garantís el dret a l’avortament el 1973, mentre que altres estats han activat «lleis ressort», anomenades així perquè han sigut dissenyades per entrar en vigor just després que es decretés la derogació del dret a l’avortament. Fins ara, cap estat havia aprovat un nou projecte legislatiu per restringir l’avortament: Indiana n’és el primer. Aquesta decisió té lloc després que aquesta setmana els votants de l’estat de Kansas votessin en un referèndum aclaparadorament a favor de mantenir intacte el dret a l’avortament, tal com està regulat actualment en la Constitució de l’estat, en el que va ser una sonada derrota per als conservadors.