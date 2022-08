Les manobres militars que ha muntat la Xina sobre Taiwan han complert la segona de les quatre funcions amb el guió conegut: exhibició de rutilant armament, incursions que es pretenen intrèpides, míssils al mar, victimisme de l’altra part... Diumenge acabaran els exercicis a l’estret de Formosa, tan elefantiàsics com innocus, i és previsible que el focus mediàtic torni a la guerra real i cruenta d’Ucraïna. Taipei va comptar ahir 68 avions i 13 vaixells xinesos a l’estret de Formosa i va denunciar que un nombre «indeterminat» havia creuat deliberadament l’anomenada línia mitjana, equidistant de les dues ribes i que exerceix de frontera oficiosa des que EUA la fixés 70 anys enrere per evitar que els nacionalistes i els comunistes es matessin. La Xina no la va reconèixer mai, però la va respectar fins fa dos anys.