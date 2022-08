L’Ertzaintza perseguirà les punxades a les dones com un delicte d’odi

L’Ertzaintza imputarà un delicte d’odi a les persones que siguin acusades de fer punxades a dones com les que estan passant les últimes setmanes. Així es recull en una circular que el Departament de Seguretat del Govern Basc ha remès a les comissaries de la Policia basca, segons van confirmat fonts del sindicat majoritari de l’Ertzaintza, ErNE.

Amb aquesta consideració, els acusats de dur a terme aquestes accions podrien enfrontar-se a penes de presó d’un a quatre anys i una multa de sis a dotze mesos. El delicte d’odi està tipificat al Codi Penal com la comesa per qui públicament fomenti, promogui o inciti l’odi o la violència contra un grup o una persona determinada per la seva pertinença a aquell, per raons, entre d’altres, de sexe.

A la circular, segons informa aquest dissabte El Correo, s’explica que aquestes punxades creen un «greu sentiment d’inseguretat o temor entre les dones». Per això, el Departament de Seguretat demana als agents que als seus testats especifiquin que la víctima de les punxades pertany a un «col·lectiu amenaçat» i que amb aquestes accions s’ha generat un «clima de por».

Objectiu: amenaçar

A més, es recollirà, quan sigui així, que «no es percep que l’objectiu de la punxada» sigui cometre una agressió sexual o un robatori, sinó «amenaçar» les dones i que les víctimes ho són per la seva «condició» de dona.