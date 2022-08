Almenys 29 palestins, inclosos sis nens, han mort a la Franja de Gaza des que divendres va esclatar una nova fase d’enfrontaments entre Israel i el grup Gihad Islàmic, que per primera vegada des de l’inici d’aquesta escalada ha inclòs avui, diumenge, un llançament de coets cap a Jerusalem

El braç armat de Gihad Islàmic ha declarat aquest diumenge que ha llançat coets cap a Jerusalem, poc després que retrunyissin sirenes a prop de la ciutat, segons l’exèrcit israelià.

«Fa poc, hem llançat coets cap a Jerusalem», han anunciat les brigades Al-Quds en un comunicat. És la primera vegada que es llancen projectils contra aquesta ciutat des de l’inici de l’escalada armada en curs amb Israel a la Franja de Gaza, la més greu des de la curta guerra de l’any passat.

La vigília, les sirenes d’alerta ja havien sonat a la metròpolis israeliana de Tel Aviv.

Bombardejos i detencions

El Ministeri de Salut de Gaza ha afirmat que 29 persones han mort, entre elles sis nens, des de divendres en els atacs israelians, que també han deixat 253 ferits. Les autoritats israelianes han refutat aquesta informació assegurant que diversos nens palestins han mort aquest dissabte a la nit a Jabaliya (nord de Gaza) per un llançament fallit de coets de Gihad Islàmic cap a Israel, no per part del seu exèrcit.

Israel al·lega que els seus atacs, iniciats divendres de forma «preventiva» davant possibles represàlies per la detenció d’un líder de Gihad Islàmic a Cisjordània, estan dirigits contra llocs de fabricació d’armes d’aquest grup armat.

El cap de la Direcció d’Operacions de l’Exèrcit israelià, Oded Bassik, va dir en un comunicat que l’«alta cúpula de l’ala militar de Gihad Islàmic a Gaza ha sigut neutralitzada».

Això inclou Taisir al-Khabari ‘Abu Mahmud’, un dels principals líders del grup armat, abatut divendres a Gaza, i Khaled Mansour, un alt comandant que va caure en un atac a Rafah, va confirmar Gihad Islàmic.

Vuit persones, inclòs un menor de 14 anys, van morir en l’atac israelià a Rafah, a la frontera de Gaza amb Egipte, segons el Ministeri de l’Interior de Gaza.

L’Exèrcit israelià va afirmar dissabte que «es prepara per a una operació d’una setmana». «Actualment, no hi ha negociacions amb vista a un alto el foc», va assenyalar un portaveu militar.

El líder de l’organització a Gaza, Mohammad al-Hindi, va assegurar que «la batalla no ha fet més que començar».

Avui diumenge, l’Exèrcit israelià ha anunciat la detenció d’una vintena de membres de Gihad Islàmic a la Cisjordània ocupada.

D’altra banda, fonts egípcies van dir a l’AFP que el Caire, intermediari històric entre Israel i els grups armats a Gaza, estava mirant d’establir una mediació.

Centenars de projectils

Però, sobre el terreny, l’intercanvi de trets ha continuat la nit de dissabte a diumenge, segons periodistes de l’AFP a Gaza. Aquests enfrontaments són els pitjors entre Israel i les organitzacions armades de Gaza des de la guerra d’11 dies de maig del 2021. En aquell conflicte van morir 260 persones del bàndol palestí i 14 a Israel, segons les autoritats.

Segons un responsable israelià, en les últimes 24 hores s’han llançat uns 400 projectils (entre coets i granades de morter). La majoria van ser interceptades per l’escut antimíssils, va afirmar l’exèrcit, i dues persones van resultar lleument ferides per la metralla, segons els serveis d’emergència.

El braç armat del grup palestí, les brigades Al-Quds, va confirmar en un comunicat que havia disparat «una forta andanada de coets» cap a les ciutats israelianes de Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod i Sderot abans d’anunciar avui que també n’ha llançat cap a Jerusalem.

Al quibuts Nahal Oz, una comunitat israeliana al costat de la frontera amb Gaza, el resident Nadav Peretz va dir que ha estat «en el refugi antiaeri o a prop» des de divendres.

«Reconeixem que a l’altre bàndol també hi ha una població civil que no participa [en les hostilitats], i els nens dels dos costats mereixen disfrutar de les vacances d’estiu», va dir l’home, de 40 anys.

Aquesta nova escalada ja ha privat el petit enclavament i els seus 2,3 milions d’habitants de la seva única central elèctrica, que va haver de tancar per falta de combustible des de dimarts a causa del bloqueig de les entrades de l’enclavament per Israel.

L’atenció se centrarà avui diumenge a Jerusalem, on alguns jueus commemoraran el dia de Tixà be-Av visitant el lloc religiós més sensible d’aquest lloc sagrat, el complex de la mesquita d’Al-Aqsa, conegut en el judaisme com la ‘Muntanya del Temple’. Les tensions en el recinte, situat a l’est de Jerusalem i annexionat per Israel, anteriorment ja han desencadenat episodis de violència.