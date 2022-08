La temporada d’eclipsis del segle

Apuntin aquestes dates perquè, els asseguro, quan arribi el moment voldran estar en el moment i el lloc adequat per presenciar l’espectacle. Després de més de cent anys sense presenciar aquest esdeveniment, Espanya s’endinsa en una temporada d’eclipsis solars. N’hi haurà cinc en els pròxims sis anys: dos totals, dos parcials i un d’anul·lar. El més espectacular es veurà el 12 d’agost del 2026. Serà el primer eclipsi total que es deixarà veure per aquestes latituds del globus en més de cent anys.

Aquest espectacular esdeveniment astronòmic, en què l’astre rei desapareixerà rere la silueta de la Lluna durant uns minuts, arribarà amb parany. Només es podrà presenciar en tota la seva esplendor des d’alguns punts la península. El veurà Tarragona, però no pas Barcelona. Arribarà a Saragossa, València, Valladolid, Oviedo i Palma, però no a Madrid, Sevilla o Tenerife. Per això, si volen ser previnguts, val més anar organitzant la seva agenda amb temps per a la temporada d’eclipsis.

Arribat el dia, el Sol seguirà el recorregut següent. De fet, per anar-se preparant, el millor serà que busquin un mirador que apunti al nord-oest. A les 19:35, segons podran veure els terrícoles, la Lluna tocarà la vora del Sol. Aquí començarà la primera fase de l’eclipsi. A les 20:29, el satèl·lit terrestre taparà completament la llum del Sol i durant uns minuts es farà de nit. Tot seguit, la silueta lunar s’anirà desplaçant cap a l’altra banda. Des d’Espanya, l’espectacle es veurà fins a les 20:54. A partir d’aquesta hora, la posta de Sol per aquestes latituds del planeta amagarà l’eclipsi per als espanyols. En altres punts del globus, l’eclipsi continuarà fins a les 21.20. A aquesta hora, ja oficialment, el camí de la Lluna i el Sol se separarà definitivament.

L’última vegada que Espanya va presenciar una cosa així era l’any 1905. Per observar l’eclipsi en tota la seva esplendor caldrà desplaçar-se cap a la «franja afortunada» des d’on es veurà com la Lluna aconsegueix tapar completament el Sol. Des d’aquí sí que es viurà un eclipsi total (com diria Bonnie Tyler). A ciutats com Barcelona, Madrid, Còrdova, Sevilla, Pontevedra o Salamanca, que queden excloses de la zona afortunada, l’esdeveniment astronòmic del 12 d’agost del 2026 es viurà com un eclipsi parcial. En el punt àlgid de l’eclipsi no es farà de nit, sinó que es veurà com la Lluna mossega un tros de Sol.

Temporada d’eclipsis

L’eclipsi total del 12 d’agost del 2026 serà el primer d’aquest tipus en més de cent anys. Però per no arribar a l’esdeveniment desentrenats, els anys previs hi haurà altres eclipsis per escalfar motors. El 25 d’octubre del 2022 i el 29 de març del 2025 Europa viurà dos eclipsis solars parcials. El primer (que arribarà al seu apogeu cap a les 13:00) només serà visible des del nord-est peninsular. Des de Barcelona, ​​per exemple, només es veurà com la Lluna amaga una petita porció del Sol. Serà cridaner, però no tan espectacular. El segon (que deixarà la seva imatge més icònica cap a les 11.47) es deixarà veure des de tot el país. En aquest cas, igual que el del 2022, des d’Espanya també s’espera que en el moment àlgid de l’esdeveniment només es vegi una mossegada del Sol.

L’espectacle solar anirà a més els anys següents. El 12 d’agost del 2026 tindrem, com ja hem dit al principi d’aquesta crònica, el primer eclipsi total del darrer segle i un any més tard, el 2 d’agost del 2027, l’esdeveniment es tornarà a repetir. El del 2027 deixarà la foto del dia a les 12:06.

El 26 de gener del 2028, finalment, Espanya també podrà veure un eclipsi solar anul·lar en què, en el moment àlgid, la Lluna taparà el Sol deixant al seu voltant un anell de llum. Apunteu-vos aquesta data perquè les fotografies que deixen els eclipsis anul·lars sempre són les més espectaculars. En aquest cas, a més, l’esdeveniment començarà cap a les 16.40 i acabarà després del capvespre, cap a les 17.55. L’estampa, doncs, pot ser espectacular. L’última vegada que Espanya va presenciar una cosa així va ser el 17 d’abril del 1912. Encara que, això sí, segons recullen les cròniques del moment, l’apogeu amb prou feines va durar un segon i «va passar amb més pena que glòria».

A la vigília de l’arrencada de la temporada d’eclipsis hi ha una última curiositat digna de menció. Els eclipsis solars mai no venen sols. Dues setmanes abans o dues setmanes després dels espectacles solars també es poden observar eclipsis lunars. A Espanya es podran observar eclipsis lunars el novembre de 2022, maig i octubre de 2023, març i setembre de 2024, març i setembre de 2025, agost 2026, febrer 2027, gener, juliol i desembre de 2028. El calendari és intens, sí, però tranquils que en aquestes pàgines us anirem avisant quan s’acostin les dates estel·lars.

Viatge pel Sol

La temporada d’eclipsis serà l’oportunitat més clara que tindrem els terrícoles per viatjar al Sol. Encara que només sigui per les vistes. Però com que estem en època de vacances, imaginen poder viatjar realment al Sol? Perquè es facin una idea de la magnitud de l’odissea, aportem una dada. La llum que emet el Sol triga poc més de vuit minuts a fer els 150 milions de quilòmetres que separen l’estrella del nostre planeta. Si esteu llegint aquestes línies de dia, i teniu la sort d’estar en un lloc amb il·luminació natural, penseu que la llum que s’està veient ha viatjat per l’espai a 300.000 quilòmetres per hora per arribar fins a vostè.

Viatjar al Sol és, tècnicament, impossible per als terrícoles. I no només per la inversió de temps que caldria per arribar fins a l’astre rei. També hi ha inconvenients com ara l’enorme quantitat de radiació a què quedaria exposat un possible viatger espacial. I és clar, les elevades temperatures que hauria de suportar. El més a prop que ha estat la nostra espècie de ‘tocar’ l’estrella va ser el 15 de desembre de 2021, quan la missió espacial «Solar Parker» va aconseguir entrar a l’atmosfera del Sol. Tot i això, la sonda només va romandre al perímetre solar un grapat d’hores. Després, es va tornar a allunyar a una distància prudencial per seguir el calendari d’observacions espacials.

Apropar-se a una bola d’hidrogen i heli de més de 4.500 milions d’anys no és fàcil. Encara que, tot sigui dit, la realitat és que res no podria viure al Sol i, al seu torn, sense la llum que irradia aquesta estrella la majoria de la vida a la Terra no existiria. Arribat el cas, també sabem que la fúria del Sol (a través de tempestes solars) pot conduir a esdeveniments catastròfics a la bala blava (però això, per ara sol, és una cosa que només es planteja com una possibilitat remota i llunyana). Així que, ara com ara, el millor serà observar els vaivens celestes del nostre ‘astre rei’ des de la distància. Viatjar al Sol a través de la temporada d’eclipsis, que no és poca cosa.