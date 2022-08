El Govern es reuneix amb les autonomies avui davant les crítiques al pla energètic

L’amenaça de boicot autonòmic al pla d’estalvi energètic, que entre altres mesures inclou limitar l’aire condicionat i la calefacció en els llocs de treball i apagar els aparadors comercials a les deu de la nit, ha forçat al Govern a convocar una reunió d’urgència. Inicialment la trobada era de caràcter tècnic i s’havia de fer demà amb els directors generals dels territoris. Però finalment serà avui i amb els consellers, com havien demanat comunitats com Madrid, que va arribar a anunciar que no compliria el decret llei, que entrarà en vigor dimecres.

«No valen excuses d’incompliment», va assenyalar ahir la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que assistirà a la reunió al costat de la ministra d’Indústria i Comerç, Reyes Maroto.

La Moncloa pretén que la trobada, a la qual assistiran els consellers de Medi Ambient, Comerç i Turisme, serveixi per aconseguir algun tipus d’acord, deixant clar que acatar el pla d’estalvi energètic no és optatiu. Però el malestar no només afecta les comunitats governades pel PP. Socis de l’executiu com el PNB, amb qui els socialistes governen a Euskadi, també han criticat amb duresa les mesures per no haver-les consensuat amb els territoris, un missatge molt similar al que llança el partit que lidera Alberto Núñez Feijóo. El president dels conservadors ha reclamat la convocatòria d’una conferència de presidents per consensuar les mesures.

«Donar exemple»

«L’objectiu de la cita és alinear les polítiques d’estalvi i eficiència energètica de totes les administracions, i reafirmar així de manera solidària el compromís d’estalvi d’un 7% del consum energètic adquirit per Espanya davant la UE per a fer front a les conseqüències socioeconòmiques de la invasió d’Ucraïna pel règim de Vladimir Putin. Les institucions i els seus responsables són els qui estan cridats a donar exemple a la ciutadania i liderar la vocació de solidaritat de la societat espanyola», assenyalen fonts del ministeri de Transició Ecològica, que al mateix temps destaquen que en tot moment s’ha buscat el diàleg.

Segons el ministeri, Ribera es va reunir durant el juliol passat dues vegades amb els grups parlamentaris. Ni els portaveus al Congrés ni els representants de les comunitats van fer en aquestes trobades cap proposta, explica el ministeri.

Reacció dels territoris

El canvi de criteri del Govern va ser ben acollit per les autonomies. Des d’Euskadi, la consellera de Medi Ambient, Arantxa Tapia, va assenyalar que en la reunió, que se celebrarà de manera telemàtica, traslladarà el seu compromís de «complir el que calgui complir». La seva homòloga a Madrid, Paloma Martín, va demanar que la trobada estigui «oberta a aportacions» i va celebrar la rectificació de l’executiu sobre el nivell de la reunió. «Hem rebut dues convocatòries. La segona anul·la la primera i amplia la reunió a les Conferències Sectorials de Comerç i Turisme», va explicar. La cita, van assegurar fonts del ministeri, s’ha convocat per «recordar l’obligatorietat» del pla d’estalvi energètic.

Pilota a terra

Malgrat la baixada de to de les comunitats autònomes, incloent-hi les governades pel PP, per a Feijóo la reunió d’avui resulta del tot insuficient. El líder dels populars va denunciar que es tracta d’un intent d’«arrodonir la improvisació [del pla d’estalvi energètic] amb una altra improvisació». La solució, segons el seu parer, és «aturar-se», deixar sense efecte el decret aprovat la setmana passada i convocar una conferència de presidents en els pròxims dies perquè les comunitats «tinguin veu i vot».

«Sánchez sobrevola els problemes de la majoria dels espanyols. En comptes d’afrontar els problemes amb acords, amb diàleg, amb reflexió... simplement improvisa adoptant mesures unilaterals sense parlar-les amb ningú», va denunciar Feijóo.