Limitar a 27 graus l'ús de l'aire condicionat a l'estiu i a 19 graus la calefacció a l'hivern en edificis públics, espais comercials i grans magatzems, infraestructures de transport (aeroports i estacions de tren i autobús), espais culturals i hotels, així com apagar els llums d'aparadors i edificis públics que estiguin desocupats a partir de les 22.00 hores seran les primeres mesures d'estalvi energètic que entraran en vigor aquest dimecres.

Així figura en el primer paquet de mesures d'estalvi i eficiència energètica aprovat pel Govern per reduir ràpidament el consum d'energia amb l'objectiu de complir els compromisos europeus derivats del conflicte a Ucraïna. En el cas de totes aquestes iniciatives tindran una vigència fins a l'1 de novembre del 2023. Centres sanitaris i hospitalaris, de formació (escoles, universitats o escoles bressol), perruqueries, bugaderies, gimnasos i els mitjans de transport en si (trens, avions, aeroports, vaixells...) quedaran exclosos de l'obligatorietat de limitar la temperatura, per no baixar dels 27 graus a l'estiu ni superar els 19 graus a l'hivern.

També queden exempts aquells centres on siguin necessàries exempcions per les especificitats del sector, així com en el cas d'hotels, les habitacions, que són de regulació privada. A la resta de l'hotel (per exemple restaurants, cafeteria, espais comuns) sí que s'aplicaria.

«Flexibilitat»

D'aquesta manera, els límits de temperatura establerts s'aplicaran a l'interior dels establiments habitables que estiguin condicionats, situats als edificis i locals destinats a ús administratiu (incloent-hi plantes o zones d'oficines, vestíbuls generals i zones d'ús públic), comercial (botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars) i cultural (teatres, cines, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions i similars), així com en establiments d'espectacles públics i activitats recreatives, restauració (bars, restaurants i cafeteries) i transport de persones (estacions i aeroports).

No obstant això, la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va precisar divendres que bars i restaurants poden limitar l'ús de l'aire condicionat a l'«entorn dels 25 graus», tenint en compte les recomanacions de la legislació laboral, davant els 27 graus que contempla el reial decret de mesures d'estalvi i eficiència energètica aprovat pel Govern. En aquest sentit, va aclarir que els 27 graus s'aplicaran «amb flexibilitat» i va posar com a exemple que discoteques, cuines i gimnasos necessiten una temperatura diferent d'altres espais com una llibreria.

Salut laboral

«No es pot demanar a treballadors que estan en condicions d'exercici físic important que no tinguin les condicions que el dret laboral garanteix respecte als màxims i mínims de temperatura», ha assegurat Ribera en declaracions a Onda Cero recollides per Europa Press. Per això, els comerços i establiments hauran de justificar quan no apliquen el límit de temperatura al termòstat, una flexibilitat incorporada en el decret llei per protegir els drets de la salut laboral dels seus treballadors.

Exclosos ornaments monumentals

Respecte a l'aturada d'enllumenat d'aparadors, l'horari d'aturada des de les 22.00 hores s'aplicarà exclusivament a l'enllumenat d'aparadors i d'edificis públics que a l'esmentada hora estiguin desocupats. Així, no s'aplicarà a l'enllumenat ornamental de monuments (llevat que siguin edificis públics que a l'esmentada hora estiguin desocupats).

Referent a la instal·lació de cartelleria, senyals i pantalles, els edificis a què aplica la limitació de temperatura hauran d'informar, mitjançant cartells informatius o l'ús de pantalles, les mesures d'aplicació que contribueixen a l'estalvi energètic relatives als valors límits de les temperatures de l'aire, així com informació sobre temperatura i humitat (han de disposar de termòmetres visibles als usuaris de l'edifici), obertura de portes o règims de revisió i manteniment.

També poden informar d'altres mesures que estiguin adoptant voluntàriament i els cartells hauran de ser visibles des de l'entrada o accés dels edificis. La data d'inici de la mesura és al mes des de la publicació de la normativa en el BOE, és a dir, el pròxim 2 de setembre i estarà vigent, en principi, fins a l'1 de novembre del 2023.

Sistemes de tancament

Respecte a l'obligació de disposar d'un sistema de tancament de portes adequat, s'aplicarà en edificis i locals amb accés des del carrer, destinats als mateixos usos que als que s'aplicaria el límit de temperatura. En aquesta mesura, no es consideren exclusions, llevat que la legislació de seguretat que apliqui a l'edifici o local impedeixi complir aquesta obligació. La data per adaptar-s'hi és abans del 30 de setembre i no té data final per al seu compliment.

Els espais comercials, edificis públics, espais culturals i hotels que incompleixin el pla d'estalvi i eficiència energètica aprovat pel Govern afrontaran multes de fins a 60.000 euros per infraccions lleus, de fins a sis milions d'euros per les greus i de fins a 100 milions d'euros per les molt greus.

Fonts del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme han explicat a Europa Press que les sancions que s'aplicaran seran les recollides al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), disposades al seu torn en els articles 30 a 38 de la llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, sobre infraccions administratives.