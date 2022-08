Kenya, sisena potència econòmica de l’Àfrica i una valuosa aliada d’Occident en la convulsa regió de la banya d’Àfrica, celebra aquest dimarts les seves setenes eleccions generals des de l’establiment de la democràcia multipartida el 1991.

Aquestes són les claus necessàries per seguir la jornada:

1. Quatre candidats

Quatre candidats presidencials competeixen, però només dos tenen opcions reals de guanyar.

L’ex-primer ministre Raila Odinga (77 anys) –que opta per cinquena vegada a la Presidència– es presenta al capdavant de la coalició Azimio La Umoja (Aspiració a la Unitat, en suahili), mentre que l’actual vicepresident, William Ruto (55), competeix com a líder de la coalició Kenya Kwanza (Kenya Primer).

Es presenten també l’advocat George Wajackoyah (paladí de la legalització del cultiu de marihuana) i el també lletrat i clergue David Mwaure (activista anticorrupció).

2. Economia i ètnies

Dos factors principals poden decantar el vot entre els dos candidats favorits: l’economia i l’origen ètnic (en el passat ha desencadenat violència electoral per sospita de frau).

En un context global marcat per la pujada dels preus dels productes bàsics, els dos candidats ofereixen solucions per a la colpejada població kenyana, com subsidis per als més pobres o subvencions per al sector de l’agricultura.

Altres votants es poden veure influïts, en canvi, pel factor ètnic en els primers comicis sense un candidat de la majoritària ètnia kikuiu i dels quals podria sortir el primer president de la comunitat luo si Odinga aconsegueix la victòria.

3. Quatre eleccions en una

Els kenyans no només elegiran un nou president –el cinquè des de la independència del país del Regne Unit el 1963– sinó també 290 diputats i 47 seients reservats per a dones a l’Assemblea Nacional (Cambra baixa), d’una banda, i 47 parlamentaris del Senat (Cambra alta), d’altra banda.

Així mateix, els ciutadans escolliran els governadors i les assemblees legislatives dels 47 comtats del país.

4. Segona volta

La possibilitat d’una segona volta dels comicis presidencials no està descartada. La llei kenyana estableix que un candidat ha d’obtenir més del 50% dels vots a escala nacional i almenys el 25% en la majoria dels comtats com a condicions indispensables per ser declarat vencedor.

Una segona ronda, inèdita en la història de Kenya, haurà d’organitzar-se en un termini màxim de 30 dies si aquestes condicions no es compleixen, una cosa plausible segons els últims sondejos de vot.

5. Votants

Segons la Comissió Electoral Independent (IEBC, en anglès), uns 22,1 milions d’electors registrats –d’una població nacional d’uns 55 milions d’habitants– estan cridats a les urnes a més de 46.200 col·legis electorals que obriran les portes a les 06.00 hora local (03.00 GMT) i tancaran a les 17.00 (14.00 GMT).

Segons la llei kenyana, la Comissió Electoral té un termini màxim de set dies per anunciar els resultats de les eleccions.

6. Observadors

Organitzacions internacionals com la Unió Europea (UE) i la Unió Africana (UA), entre d’altres, han enviat a Kenya missions d’observació electoral per monitoritzar les eleccions.

Així mateix, uns 150.000 agents han sigut mobilitzats arreu del país per garantir la seguretat de la votació, segons la Policia.