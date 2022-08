Amenaça de «desastre nuclear» pels atacs a la central de Zaporiyia

A principis de març, les tropes russes van prendre el control de la central nuclear de Zaporiyia, la major d’Europa, amb capacitat de gairebé 6.000 megawatts i situada en el sud d’Ucraïna, a la vora del riu Dniéper, a uns 525 km de Txernòbil.

Des d’aleshores, l’amenaça per un possible desastre nuclear en conseqüència als atacs que sofreix la infraestructura, posen en alerta al món. Durant la presa, els trets de projectils russos van provocar un incendi en un edifici pròxim als reactors, però, després d’hores d’incertesa les autoritats responsables van indicar que “els reactors es van detenir amb total seguretat”.

L’agència d’inspecció atòmica d’Ucraïna també va certificar que els nivells de radiació al voltant de la instal·lació no havien variat després de l’incident.

Aquest dissabte la central ha tornat a patir un altre atac. En aquest cas, l’autoria dels fets no és clara, ja que tant Rússia com Ucraïna s’acusen mútuament de ser els responsables. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha acusat les forces ucraïneses de bombardejar la central i ha avisat que “les conseqüències podrien ser catastròfiques per al Vell Continent”.

A més, des de Moscou han instat els aliats d’Ucraïna a “utilitzar la seva influència per a evitar que continuïn aquest tipus de bombardejos”.

No obstant això, les autoritats ucraïneses han assegurat que els bombardejos a la central provenen de l’exèrcit rus. La companyia nuclear ucraïnesa, Energoatom, ha denunciat aquest dilluns que Rússia “fa xantatge” amb “fer volar la instal·lació”. En un missatge de Telegram, l’empresa ha assegurat que l’amenaça de volar la central és un intent de les tropes russes d’acoquinar l’ofensiva ucraïnesa per a recuperar el terreny.

Així mateix, afirmen que el general rus Valery Vasilyev ha anunciat que la central “serà terra russa o un desert abrasat”.

Alerta màxima

L’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) ha reaccionat als atacs mostrant-se molt preocupat. El director general Rafael Grossi, ha alertat que s’està “jugant amb foc” i que existeix un risc alt d’un “desastre nuclear”. En un comunicat emès des de Viena, Rafael Grossi ha recordat que un desastre nuclear posaria en risc la salut pública i el medi ambient a Ucraïna i més enllà.

A més, ha recordat que les autoritats ucraïneses van confirmar que no hi havia danys en els reactors ni emissions radiològiques, però que sí que va haver-hi desperfectes en la planta.

Per part seva, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres ha advertit aquest dilluns que un atac a la central nuclear seria una cosa “suïcida” i ha demanat a Rússia i Ucraïna que cessin els atacs. A més, Guterres ha dit que espera que l’OIEA pugui tenir accés a la planta i exercir les seves competències.

La por creix

Davant les alarmes emeses pels diferents organismes, el ministre de Sanitat de Romania, Alexandru Rafila, ha demanat aquest dilluns a la població menor de 40 anys que s’aprovisioni «el més ràpid possible» de pastilles de iode. Aquestes pastilles serveixen per a prevenir l’absorció, a través de la tiroide, de iode radioactiu, ajuda a eliminar aquesta substància i redueix el risc de contreure càncer de tiroides.

Al març, quan les tropes russes van ocupar la central, el Govern romanès va ordenar a la seva indústria farmacèutica a redoblar la producció d’aquestes pastilles davant de la possibilitat d’un accident nuclear en l’antiga planta de Txernòbil o alguna altra en territori ucraïnès. «Hem de proveir a la població d’un dels elements que redueixen l’impacte d’un possible, que no probable, incident nuclear», va dir rel ministre de Sanitat, Rafila.

Actualment, el Ministeri de Sanitat ha habilitat 2.500 farmàcies perquè els menors de 40 anys -els més exposats a desenvolupar càncer i lesions en les tiroides a causa de la radiació- puguin adquirir de manera gratuïta les pastilles.