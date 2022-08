Els habitants de la franja de Gaza intenten tornar a la vida en una fràgil treva

Gaza s’enfronta a un altre nou començament. Els habitants de l’enclavament a la vora del Mediterrani van clarejar entre runes i funerals abans d’ahir al matí, després de l’alto el foc acordat entre la Jihad Islàmica Palestina i Israel. Reprenen la vida diària amb 44 gazatis menys entre els seus carrers. Entre els quals, hi ha 15 nens menys que ja no dormen als llits. Una treva «fràgil» acompanya els 2,3 milions de palestins que viuen a la Franja, on s’enfronten, de nou, a les dificultats econòmiques i l’esquinçament que és habitar aquest tros de terra.

Al voltant de 360 ​​persones es recuperen de les ferides causades per tres jornades de bombardejos israelians. Segons el ministeri d’Habitatge, 1.675 unitats residencials han estat danyades, 71 de les quals ja són inhabitables. Dotzenes de persones han estat desplaçades internament. A més a més, l’escassetat d’energia s’ha aguditzat. Unida a l’absència d’un sostre sobre els seus caps i a la reducció de les ajudes humanitàries, els gazatis afronten un futur, a cada hora, més ombrívol. Les autoritats palestines han reobert de forma parcial les cruïlles frontereres, especialment per a les sortides de la Franja. L’oenagé israeliana Gisha, en defensa de la llibertat de moviments dels gazatis, ha denunciat que Israel encara prohibeix la sortida de mercaderies, les restriccions de les quals suposen enormes pèrdues per als agricultors i comerciants de l’enclavament. Això té greus implicacions econòmiques per a la malmesa economia gazatí. Sí que s’ha permès l’entrada d’aliments, els subministraments humanitaris i el combustible per a la planta energètica. Garanties egípcies «Els mesos vinents continuarem treballant amb els nostres socis per millorar la qualitat de vida dels palestins a la Franja de Gaza», va expressar el secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken.