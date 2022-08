Amb el retorn dels islamistes al poder fa un any, que ha suposat un deteriorament abrupte dels drets de les dones a l’Afganistan, i amb la greu crisi econòmica per les sancions, les emprenedores afganeses veuen perillar els seus negocis.

Aquest és el cas de Saqi Jana Popalzai, que va aconseguir posar la seva empresa de xampú a les botigues de Kabul distribuint personalment el producte que la va convertir en una empresària prometedora. Tanmateix, el seu projecte ara sucumbeix amb la tornada al poder dels talibans.

La seva empresa va florir durant les dues dècades després de la invasió nord-americana de l’Afganistan i l’intent de la comunitat internacional de fomentar la presència de les dones en la societat, d’on havien sigut esborrades pel règim talibà.

Ara, en una reedició aparent del primer règim talibà entre el 1996 i el 2001, la situació es torna a complicar.

«El poder de compra va disminuir, els costos de les matèries primeres i els materials de presència van augmentar», diu a Efe l’empresària, que malgrat tot és feliç de mantenir funcionant el negoci que dona aliment a la seva família i a humils dones desplaçades internes.

La seva empresa Khkola es va establir fa quatre anys a la província meridional de Kandahar per mantenir la seva família de 15 membres. A més, compta amb 15 treballadores i a la fàbrica produeix, entre altres coses, sabó, sabó de rentaplats i detergent per a la roba.

Per a l’activista afganesa Nahid Noori, sota el Govern talibà «les dones han perdut els èxits dels últims vint anys, els drets de treball i l’educació», diu a Efe.

Les dones van arribar a èxits importants durant les dues dècades passades i van tenir papers actius en la societat. Van arribar a constituir el 37% del Parlament, entre el 30% dels empleats del Govern, i van dirigir moltes organitzacions nacionals i internacionals.

Amb els talibans això «ha disminuït a gairebé zero; les adolescents no han tingut accés a l’educació en els últims 347 dies i la majoria de les dones amb talent han estat obligades a quedar-se a casa», apunta referint-se a les normes dels talibans, molt restrictives amb les llibertats de les dones.

Segons l’ONU, l’Afganistan «continua sent l’únic país del món on les nenes tenen prohibit anar a l’escola secundària», una de les primeres mesures imposades després del retorn al poder.

Les emprenedores afganeses són el suport familiar

La història empresarial de Popalzai va començar després de veure els intents del seu marit per guanyar-se la vida i el fracàs, malgrat esforçar-s’hi molt.

«Veia el meu marit treballar molt dur, però era incapaç de guanyar-se la vida, a més anava envellint, així que vaig decidir fer un pas al capdavant i fer el millor per a la meva família, i ara gràcies a Déu puc donar suport també a 15 famílies més», explica.

Començar de zero en una societat com l’afganesa no va ser fàcil per a Popalzai, que sense instal·lacions, transport i treballadors, havia de caminar durant hores per distribuir el seu producte a diferents botigues i hipermercats.

Khkola és especial, diu Popalzai, «perquè inclou plantes naturals en la combinació del producte, per no fer mal a les mans a l’utilitzar el xampú, rentar-se les mans o rentar la roba. Em fa feliç que fins i tot els estrangers comprin els nostres productes».

La crisi a l’Afganistan

Tanmateix, amb les sancions econòmiques i el final de les ajudes, la situació de l’Afganistan no ha deixat d’empitjorar amb l’arribada dels talibans, incapaços d’impulsar l’economia.

Ara «ha disminuït el poder de compra i ha incrementat el cost de la matèria primera, cosa que genera molts desafiaments per a nosaltres», explica.

A més, anteriorment, hi havia fins i tot mercats per a dones construïts per organitzacions internacionals, «però, com que els talibans controlen els mercats, aquests establiments van tancar, i estem demanant al Govern talibà que els torni a obrir».

Igual que bona part del país, Popalzai es pregunta per què les organitzacions internacionals es van allunyar del poble afganès amb l’arribada dels talibans, que és quan més les necessiten.

Per a ella, «la comunitat internacional hauria de tornar a donar suport a les empresàries afganeses per millorar l’esperit empresarial de les dones», perquè, defensa, «les afganeses tenen talent i potencial per aixecar-se».

Ella mateixa està disposada a esforçar-se més i promet: «Si rebo suport financer, subministraré producció a tot l’Afganistan, fins i tot per exportar a l’estranger».