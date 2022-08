Uns 15 milions de persones del sud d’Anglaterra, entre les quals els habitants de Londres, patiran «en les pròximes setmanes» restriccions en l’ús de l’aigua, segons l’empresa subministradora, que preveu impedir que els consumidors utilitzin el subministrament en exteriors, per exemple per regar el jardí o rentar el cotxe.

La firma, Thames Water, no ha aclarit quan entrarà en vigor aquesta mesura, que veu necessària en vista de les «temperatures molt altes» que s’esperen per als pròxims dies i la previsible falta de pluges a curt termini. Amb aquesta, serien tres ja les restriccions imposades aquest any a Anglaterra, segons la cadena BBC.

Les autoritats britàniques han emès una alerta per temperatures de fins a 35 graus en algunes zones del sud i el centre d’Anglaterra i també a part de Gal·les. Al juliol, el país va viure una onada de calor sense precedents en la qual els termòmetres van superar per primera vegada els 40 graus.