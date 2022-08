Podem censura el PSOE per minimitzar el gest del rei Felip a Colòmbia

Diumenge passat, Felip VI no es va aixecar al pas de l’espasa de Simón Bolívar a la presa de possessió del nou president de Colòmbia, Gustavo Petro. Tampoc no va aplaudir. El Rei va estar assegut al seu seient i aquesta actitud ha desencadenat les crítiques de Podem que «consideren l’assumpte d’una extrema gravetat». El portaveu dels morats al Congrés, Pablo Echenique, va recordar ahir que el Monarca «no es representa a si mateix» en aquest tipus d’actes, sinó a tot Espanya i que, per això mateix, ha de comptar amb el vistiplau de l’Executiu a l’hora d’actuar. A més, va criticar els ministres socialistes que van intentar minimitzar la polèmica reduint-la a un «detall sense transcendència».

«El Govern ha de ratificar els seus actes. El desvergonyiment irrespectuós a l’espasa de Bolívar estava ratificat?», va qüestionar Echenique a Twitter. El dirigent morat va recórrer a l’article 64 de la Constitució en què es recull que «els actes del Rei seran ratificats pel president del Govern i, si escau, pels ministres competents». És més, la carta magna estableix que «dels actes del Rei seran responsables les persones que els ratifiquin». Echenique va esgrimir la redacció d’aquest article per defensar que el Monarca «no pot prendre la decisió personal d’insultar el poble colombià sense consultar-ho prèviament amb el ministre competent». En aquest cas, al ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, a qui els morats es dirigiran per saber si va donar el vistiplau a aquest «acte irrespectuós». Ennuig cap als socis L’enuig dels morats amb el Rei es va estendre també als seus socis, després que tant el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, com el responsable de Cultura i Esport, Miquel Iceta, defensessin l’actitud de Felip VI. Bolaños va assegurar es tracta de «detalls sense gaire transcendència i totalment menors». En la mateixa línia, el dirigent català va demanar «mantenir les coses en termes raonables, sense desfer petits gestos que no tenen aquesta transcendència». Els morats no ho veuen així. «Va ser l’únic cap d’Estat que no es va aixecar i es va veure a totes les televisions del món», va recalcar Echenique, incidint en la gravetat que Podem veu en aquest assumpte. A més, va insistir que és necessari saber si el gest del Rei comptava amb la ratificació d’Albares, que també va acudir a la presa de possessió com a part de la comitiva enviada per Espanya. La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, també va retreure al Rei el seu gest cap al nou president colombià quan el paper d’Espanya havia de ser «mostrar tot el respecte i el suport al procés democràtic ocorregut» al país. «És inexplicable els fets i mereix una disculpa», va subratllar. El ministre Iceta va considerar per part seva «absolutament absurda i desproporcionada» que Espanya hagi de demanar perdó pel gest. Fora del Govern, el PP i Vox van criticar durament l’actitud d’Unidas Podemos i van retreure al mateix president Pedro Sánchez que permeti a la meitat del Govern «insultar» el Monarca.