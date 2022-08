Pressió a Macron per gravar els beneficis extraordinaris de les multinacionals

Estiu sense treva per al president francès, Emmanuel Macron. La setmana passada va concloure una intensa arrencada de la nova legislatura a l’Assemblea Nacional. Els diputats van començar aquest dilluns les vacances després de sis setmanes d’acalorats debats en un Parlament en què Macron ja no compta amb majoria absoluta, després dels decebedors resultats del seu partit en les legislatives del juny. L’Executiu va aconseguir tirar endavant una llei per fer front a la inflació, però ha vist com li tombaven mesures de pes, com el passaport de vacunació o el pressupost modificat d’aquest any. L’oposició també ha pressionat el macronisme perquè aprovi una mesura que va acaparar el debat públic gal en les últimes setmanes: un impost sobre els beneficis extraordinaris.

L’1 d’agost, es va examinar en el Senat una mesura d’aquest estil. Senadors d’esquerres, però també de centre, van presentar diverses esmenes. Però totes van ser rebutjades per pocs vots en una cambra dominada per la dreta d’Els Republicans (LR, afins al PP a França). «No podeu demanar a la col·lectivitat que contribueixi finançant xecs i al mateix temps que hi hagi empreses que aconsegueixen uns resultats, sens dubte, anormals i que beneficien directament els accionistes», va sostenir a l’hemicicle de la Cambra alta el senador Hervé Marseille, president del grup Unió Centrista, format per diversos partits diferents de la formació Renaixement (abans República en Marxa de Macron). El Govern francès s’hi oposa «Quan som el país amb més impostos de tots els països europeus, no hem de sumar-li una taxa suplementària a totes les taxes que ja existeixen», va respondre el ministre d’Economia, Bruno Le Maire.