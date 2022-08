Creient que parlava amb l'alcalde de Kíiv, José Luis Martínez Almeida es va comprometre a «deportar» ucraïnesos refugiats a Espanya de tornada a Ucraïna perquè combatessin contra els russos. Però el seu interlocutor va resultar no ser Vitali Klitxkó, el regidor de la capital ucraïnesa, sinó dos humoristes russos pròxims al Kremlin de la broma dels quals va ser víctima l'alcalde madrileny. Abans de percebre que estava caient en un engany, el dirigent del PP es va sincerar dient-se disposat a recolzar «l'enviament d'ucraïnesos a Ucraïna perquè lluitin allà», una cosa que està en contra de la legalitat en matèria de protecció internacional.

Ja era conegut que Martínez Almeida va mantenir una videotrucada amb un bromista que s'havia fet passar per l'alcalde de Kíiv. Tanmateix, com ha avançat 'ElDiario.es', els dos autors de l'engany –els humoristes russos Vovan i Lexus– han publicat un vídeo de 17 minuts amb diferents fragments de la conversa. En aquesta, el presumpte regidor ucraïnès denunciava la falta de soldats al front i criticava els refugiats del seu país que es relaxaven «a les platges d'Espanya» quan la seva tasca havia de ser «morir en el camp de batalla o guanyar».

«Pot Madrid ajudar-nos a deportar a Ucraïna els homes amb ciutadania ucraïnesa?», li van preguntar, i Martínez Almeida els va assegurar que sí. «Per descomptat. No crec que això sigui un problema. Madrid dona suport a l'enviament d'ucraïnesos a Ucraïna perquè lluitin allà», va afirmar l'alcalde madrileny. Però, l'assumpte no va quedar allà. L'alcalde conservador va arribar a assegurar que creu que «es necessiten encara més soldats per lluitar contra Rússia» i que «Madrid té la capacitat de transport si sorgeix la necessitat per deportar persones a Ucraïna».

En la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, emanada de la Convenció de Ginebra, s'estableix la prohibició d'expulsar un refugiat «que es trobi legalment al territori». A l'article 33 es detalla que «cap estat contractant podrà, per expulsió o devolució, posar de cap manera un refugiat a les fronteres dels territoris on la seva vida o la seva llibertat perilli».