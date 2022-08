El dibuixant Jacques Sempé, un dels grans historietistes francesos, ha mort aquest dijous als 89 anys a la seva residència d’estiu, segons ha anunciat la seva dona a l’agència France Presse.

Autor d’‘El petit Nicolas’, va ser coetani d’Uderzo i Goscinny, però va anar més enllà del còmic de personatge per treballar en premsa com ‘The New Yorker’, on es va encarregar de la portada diverses vegades.

Nascut a Bordeus el 1932, va començar a publicar en revistes com ‘Sud-Ouest’ i ‘Noir et Blanc’. Va començar a publicar ‘El petit Nicolas’ el 1950, amb Goscinny.

Entre les seves creacions es podrien destacar ‘Monsieur Lambert’ (1965), ‘Marcellin Caillou’ (1969, 1994) i ‘Raoul Taburin’ (1995).

Posteriorment els seus dibuixos comencen a ser publicats en revistes internacionals com ‘Punch’, ‘Paris Match’, ‘Cristal’, ‘L’Express’, ‘Triunfo’, ‘Die Woche’...

El 2009, publica ‘Contes de chats’ amb la poetessa Brigitte Fontaine.