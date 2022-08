La tensió entre el Govern i el PP s’enverina de cara al curs electoral

Les mesures d’estalvi energètic que van entrar ahir en vigor signifiquen, per al PP, «estar abraçats a la cartilla de racionament». Pels socialistes, de l’oposició només emergeix «soroll artificial, destructiu», i no creuen que tingui futur el recurs d’inconstitucionalitat que la Comunitat de Madrid ha anunciat contra el pla. I pels conservadors, afirmar que Isabel Díaz Ayuso haurà de fer «contorsions jurídiques» per aconseguir tombar el decret llei de l’Executiu és tant com «interferir» en els tribunals.

L’embolic polític a propòsit del pla d’estalvi energètic del Govern no para d’engreixar. Dia rere dia. Fins al punt de colonitzar el debat públic en un agost que s’ha convertit pràcticament en un agitat pròleg d’un llarguíssim curs electoral que començarà al setembre, que tindrà la seva primera meta volant al maig, amb les municipals i autonòmiques, i que finalitzarà, si no hi ha canvis, el desembre del 2023, amb les generals que enfrontaran Pedro Sánchez amb Alberto Núñez Feijóo. No hi haurà treva fins aleshores, perquè la batalla es presenta acarnissada amb un PP que sent que té a l’abast de la mà la Moncloa i un president que no està disposat a rendir la plaça sense combatre amb totes les seves armes. «Aquest any serà de molt voltatge electoral», preconitzen en l’equip de Sánchez. Tot deixarà un regust d’urnes.

Un assaig

Per això la llarga serp estiuenca del reial decret llei d’estalvi i eficiència energètica opera com un assaig per a l’Executiu i l’oposició. L’espiral no s’alentia ni ahir, quan va entrar en vigor l’obligació de regular la temperatura interior de locals públics i privats -27 graus a l’estiu, 19 a l’hivern- i l’aturada d’aparadors i edificis públics desocupats a partir de les 10 de la nit.

El nou portaveu socialista en el Congrés, Patxi López, apuntava des de Bilbao que el text conté «literalment» les mesures que demanava Feijóo, però que «Ayuso diu que no, demostrant qui mana de debò en el PP». Els populars s’allisten a l’«egoisme insolidari», «diuen que el pla no els agrada però no plantegen ni una sola proposta», va dir.

Segons López, el problema és que el PP no té «ningú al capdavant», «ningú capaç d’agafar el timó i tornar-lo al sentit d’Estat». «No han dit absolutament res, només soroll artificial, destructiu, que no construeix absolutament res», va afegir. L’exlehendakari va reconèixer que «segurament» va faltar més comunicació amb els sectors afectats pel decret perquè en política «sempre falta pedagogia», però «alguns s’han encarregat d’estendre el que no apareixia al decret amb l’objectiu de fer mal i posar-lo en qüestió». Traducció: que el PP ha jugat a la confusió sembrant els dubtes i la insubmissió de comerciants i hotelers.

El PP, al seu torn, va pujar diversos esglaons en la seva estratègia de crítica sense caserna al decret. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, va demanar de nou la retirada del decret i va retreure al Govern que alimenti una «cortina de fum» per no parlar de la condemna del Suprem pel cas dels eros. «Estem abraçats a una cartilla de racionament energètic», va dir, utilitzant una absoluta hipèrbole.

«Invasió de competències»

Rollán va avalar l’anunciat recurs de la Comunitat de Madrid contra el decret llei: els arguments estan «prou raonats» i hi veu una «invasió de competències», perquè la potestat de regular el comerç és de les comunitats autònomes. El cert és que fins al moment cap govern regional, ni tan sols els d’Euskadi i Catalunya, han amenaçat amb anar al Tribunal Constitucional (TC). Tampoc els altres quatre en mans del PP. És més, l’andalús Juanma Moreno no vol obrir una «batalla judicial» contra el Govern en aquesta matèria.

L’Executiu diu que està tranquil amb la redacció del text. Moltes «contorsions jurídiques» haurà de fer Ayuso per tombar el decret, afirmava a Tele 5 la ministra de Justícia, Pilar Llop. Guerra total per l’estalvi energètic en plena canícula.