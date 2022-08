Un gran foc abrasa el sud-oest de França

Les flames amenacen de nou la regió de la Gironda (sud-oest de França), que ja ha patit una onada d’incendis al juliol. Des del dimarts a la nit, un gran incendi afecta la zona de la localitat d’Hostens, a uns 60 kilòmetres al sud de Bordeus. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees, segons va informar ahir a prefectura de Girond. El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar que Alemanya, Grècia, Polònia. Romania, Àustria i Itàlia ajudaran als bombers francesos per a sufocar aquest incendi gegantí. «França va activar el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea contra els incendis» va dir el dirigent.

Al voltant de 1.100 bombers estan desplegats per afrontar les flames, van indicar les autoritats locals. Van prometre «reforços suplementaris», que se sumaran als avions Canadair, helicòpters de bombardeig d’aigua i altres mitjans utilitzats. Tot i la seva extensió, incendi no ha provocat de moment cap víctima mortal i només tres bombers han resultat ferits, dos d’ells de manera lleu. Quasi 10.000 persones han sigut evacuades degut a les flames que el dimecres es van dirigir cap a l’autopista francesa A 63, provocant el tall de la carretera en ambdós sentits a partir de la sortida 9, a l’altura del municipi de Saint-Geourgs-de-Maremne.

Les flames també van afectar la circulació en el pas fronterer de Biriatou, a prop d’Irun, en el País Basc, malgrat trobar-se a uns 200 kilòmetres de la zona de l’incendi. El servei de tràfic Ertzaintza va informar ahir al matí de la prohibició del pas de camions per aquell punt de la frontera entre Espanya i França. Però al migdia es va anunciar la seva reobertura. Una situació semblant ja es va produir el dimecres, la qual cosa va provocar fins a cinc quilòmetres de retencions a l’AP-8. No es pot descartar que es torni a repetir la intensitat de l’incendi.

«La situació és molt desfavorable», va dir el coronel Arnaud Mendousse, el responsable de comunicació del servei departamental d’incendis i urgències de la Gironda. De fet, l’avançament de les flames es veu afavorit per les temperatures caniculars en aquest departament, on ahir es van registrar temperatures pròximes als 40 graus, una cosa poc habitual en el sud-oest de França.

Una altra onejada d’incendis ja havia cremat al juliol 14.000 hectàrees en aquesta mateixa zona, que no se solia veure’s afectada pels focs. Segons les dades dels satèl·lits europees, aquest any ja s’han cremat 50.000 hectàrees del territori gal. Tot i que falten més de cinc setmanes perquè s’acabi l’estiu, aquesta xifra és tres vegades superior a la que se solia veure afectada per incendis el país veí, segons una mitjana de l’última dècada. «Estem reforçant els nostres mitjans i actuen en tots els fronts per lluitar millor en el futur», va assegurar per la seva part la primera ministra Elisabeth Borne, que es va desplaçar ahir al sud-est, juntament amb el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin.

Davant d’aquesta oneda d’incendis, que també afecta la Bretanya, l’Aveyron (centre-sud) o la Drôme (sud-est), l’Executiu va rebre crítiques per falta de preparació i de no haver dotat de mitjans suficients als bombers davant d’un 2022 marcat per la sequera i les altes temperatures. França compta amb uns 50.000 bombers professionals, a més d’uns 200.000 reservistes voluntaris. El nombre d’agents gals que lluiten contra el foc es va reduir l’última dècada per la contenció de la despesa pública.