El Departament de Justícia tenia poderoses raons per fer el registre que l’FBI va executar dilluns amb autorització judicial a la residència de Donald Trump a Mar-a-Lago. Els agents es van emportar en aquesta operació 11 sèries de documents classificats que l’exmandatari hauria d’haver donat als arxius nacionals o altres autoritats federals a l’abandonar la Casa Blanca, incloent-ne quatre que tenien la categoria de «top secret», tres de «secrets» i tres més de «confidencials».

L’explosiva informació està continguda en la llista de tres pàgines amb l’inventari dels materials confiscats en aquesta operació, un llistat que inclou altres materials també obtinguts en l’escorcoll, com el perdó a Roger Stone i un arxiu sobre el president francès, Emmanuel Macron. El fiscal general dels EUA, Merrick Garland, va anunciar dijous que Justícia havia presentat una moció per poder fer públics aquest i altres documents, incloent l’ordre d’un jutge federal que el va autoritzar, i el secret s’ha aixecat aquest divendres a la tarda, tot i que ja abans diversos mitjans nord-americans havien tingut accés als documents.

Violació de la llei d’espionatge i obstrucció

No és l’única revelació que ratifica els seriosos problemes, legals i polítics, que afronta l’expresident republicà. En un dels documents adjunts de l’ordre de registre es llisten tres estatuts criminals que es van citar per avalar el registre, i aquesta informació confirma per què Trump està sota investigació.

Un d’aquests estatuts lidia amb la llei d’espionatge, que cobreix la retenció il·legal d’informació relacionada amb la defensa que podria perjudicar els EUA o ajudar un adversari estranger. L’expresident també està sent investigat en relació amb un altre estatut que aborda la destrucció o ocultació de documents per obstruir investigacions del Govern o procediments administratius, així com per un tercer que cobreix emportar-se il·legalment documents oficials.

Tot i que les revelacions no confirmen l’extrem que dijous havia publicat ‘The Washington Post’, que va informar que entre els documents que Trump es va emportar il·lícitament a la residència del seu club privat de Palm Beach potencialment hi havia material «relacionat amb armes nuclears», representen el cop més dur, de moment, per a l’exmandatari i intensifiquen el terratrèmol polític als EUA.

Tot i que el Departament de Justícia es mou amb peus de plom en un terreny que políticament i socialment és un camp de mines, podria decidir encausar Trump. I si ho fes i l’expresident fos trobat culpable de les violacions dels esmentats estatuts, podria ser condemnat amb multes o fins i tot pena de presó.

Batalla de missatge

Trump no ha presentat objeccions perquè s’aixequés el secret sobre aquests documents i fins i tot dijous apressava que es fessin públics, tot i que els seus advocats tenien còpies des de dilluns i podia haver-ho fet ell mateix.

En comunicats i missatges a la seva xarxa social, a més, ha titllat de «notícia falsa» la informació del ‘Post’ sobre la seva potencial possessió de documents sobre armes nuclears i ha mirat de treure transcendència a les revelacions assegurant, sense poder demostrar-ho, que «tot (el material confiscat) estava desclassificat».

El republicà també ha passat les últimes hores alimentant acusacions infundades ue els agents de l’FBI van poder col·locar proves falses i insistint en les seves denúncies sense proves que tota l’operació, que diu «sense precedents i innecessària», és part d’una «caça de bruixes» rere la qual diu que hi ha «una motivació política».

«Els meus números en les enquestes són més forts que mai, la recaptació de fons del Partit Republicà està trencant tots els rècords i s’acosten les eleccions legislatives», deia Trump en un dels seus comunicats de les últimes hores, i si bé no ha anunciat formalment que es presentarà com a candidat presidencial el 2024 continua mostrant força i control sobre el Partit Republicà, la seva agenda, els candidats per a les eleccions del novembre i molts dels seus votants.

Primeres fissures

Malgrat la metralladora retòrica de Trump, que continua parlant també d’«una utilització com arma política de les forces de l’ordre sense precedent», el seu missatge pot estar perdent oxigen. Nombrosos polítics del seu partit mantenien aquest divendres el tancament de files al voltant del líder que han estat escenificant des de dilluns, una unitat en què també participen els mitjans conservadors i les seves principals figures.

Tot i així, hi comença a haver congressistes republicans, especialment els que exerceixen funcions en comitès vinculats a la seguretat nacional, que han passat els dos últims dies mostrant més contenció i cautela en els seus missatges, dient que volien esperar a veure com evoluciona la investigació. Potser intuïen la gravetat del que batega rere l’escorcoll de Mar-a-Lago, confirmat aquest divendres.

Queda per veure ara els següents passos que fa Justícia. La Casa Blanca, per ara, s’està esforçant per mantenir distància amb les accions i decisions de Garland, sobre les quals assegura, des del registre de dilluns, que el president Joe Biden no ha anat tenint informació prèvia. I queda també veure com reacciona la base més radical i fidel a Trump, que està sentint crides a la «guerra», una resposta violenta que dijous va començar a agafar forma quan un home armat, que després va ser abatut per les autoritats i que s’investiga si està relacionat amb grups d’extrema dreta, va intentar entrar en una oficina de l’FBI a Cincinnati.