Unides Podem exigeix un xec nadó universal per aprovar els pressupostos

La negociació dels últims Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de la legislatura –si s’arriben a aprovar– ha arrencat. El PSOE i Unides Podem s’han assegut ja a la taula, en una primera reunió, per començar a temptejar el terreny del que està sent un dels acords que més tensions generen en el si de l’Executiu de coalició. Els morats ja tenen sobre la taula les seves exigències i conscients que aquesta pot ser l’última oportunitat per tirar-les endavant les converses prometen ser complexes.

Fonts d’Hisenda indiquen que encara és aviat per saber quines exigències d’Unides Podem sí que seran recollides en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. «És impossible que tinguem concreció ara, quan falten encara dos mesos perquè estigui preparat el projecte de llei», remarquen a l’equip de Montero. Les negociacions seran discretes i pot ser que al final es tanqui entre els primers espases i al límit del temps fixat pel president, com va passar l’any passat.

Xec nadó de 100 euros

Una de les principals batalles que va donar Unides Podem en la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 va ser la introducció d’un xec nadó universal. La proposta va ser rebutjada per l’ala socialista del Govern, però els morats no es resisteixen. Belarra fa diverses setmanes que defensa la necessitat d’incloure una partida de 400 milions d’euros en els Comptes Públics per donar un xec nadó de 100 euros mensuals a totes les dones.

Maternitat i dependència

L’acord de coalició firmat pel PSOE i Unides Podem recull el compromís d’elevar els permisos de maternitat i paternitat fins als quatre mesos. L’Executiu va donar compliment a aquesta promesa i des de l’1 de gener del 2021 tots dos progenitors disfruten de 16 setmanes de descans. Tanmateix, Belarra vol ampliar aquest termini fins als sis mesos i incloure’l en la llei sobre diversitat familiar i suport a les famílies en la qual treballa el Ministeri de Drets Socials.

Una de les peticions més abundants que els morats posaran sobre la taula és de 800 milions d’euros per a Dependència. L’exvicepresident Pablo Iglesias va aconseguir incrementar les partides de despesa el primer any i mig de la coalició.

Tanmateix, Belarra considera que són necessaris 800 milions d’euros més. 600 anirien destinats a Dependència i 200 milions més per ampliar el Pla Corresponsable.

L’IVA de les compreses

Si hi ha una reclamació compartida pel tot el bloc progressista és la reducció de l’IVA dels productes d’higiene femenina al 4%. Una mesura que, fins i tot, forma part de l’acord de coalició. Fa dos anys que els morats intenten que es compleixi aquest punt de pacte, però els socialistes, de moment, s’hi han negat. En la negociació dels passats Pressupostos, el PSOE va tombar les esmenes d’ERC i d’EH Bildu encaminades a disminuir el gravamen fins al tipus superreduït.

Elevar l’IRPF a rendes altes

Unides Podem vol fer complir al peu de la lletra l’acord de coalició. Sobretot, en matèria fiscal. L’Executiu ha augmentat l’IRPF en els últims anys dos punts a les rendes del treball superiors a 300.000 euros. Tanmateix, els morats pretenen endurir-lo encara més i elevar dos punts més a aquells que superin aquesta mateixa quantitat i dos punts als que guanyin més de 130.000 euros.

Endurir l’impost de Societats

Un altre dels focus en els quals se centraran les energies negociadores d’Unides Podem és en l’enduriment de l’impost de Societats. La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, va asseverar fa unes setmanes que «no parla bé» d’Espanya ni de la «deficient justícia fiscal que hi ha» l’actual configuració d’aquest gravamen. Els morats afirmen que la recaptació s’ha reduït en un 40% respecte a l’any 2007, l’exercici previ abans d’esclatar la crisi econòmica del 2008, una cosa que es tradueix que 20.000 milions d’euros anuals que deixen d’ingressar les arques de l’Estat.

La despesa militar

Una de les batalles més tenses la provocarà l’increment de la despesa militar en els Pressupostos, com va prometre Sánchez durant la celebració de la cimera de l’OTAN a Madrid. Els morats s’hi han mostrat en contra, tot i que ara estan moderant la seva postura. Belarra ha assegurat en diverses ocasions que aquest augment del pressupost en Defensa no haurà de comportar, en cap cas, un descens de la despesa social.