Un home ha mort ofegat al canal marítim d’Amposta aquest diumenge. L’avís ha tingut lloc poc abans de les quatre de la tarda, quan un testimoni ha alertat el 112 de la presència d’una persona al canal, a prop del pavelló de fires.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, una dels Bombers de la Generalitat i dues del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat les maniobres de rehabilitació cardiopulmonar, no li han pogut salvar la vida. Segons els Mossos, no hi hauria indicis de criminalitat i es tractaria d’una mort biològica.