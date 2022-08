L’escriptor Salman Rushdie respira sense ventilació assistida i ja parla

«El camí cap a la recuperació ha començat» per a Salman Rushdie, l’autor d’Els versos satànics marcat des de fa 33 anys per una fetua iraniana que divendres va ser apunyalat 10 vegades en un escenari pel jove nord-americà d’arrels libaneses Hadi Matar, imputat per intent d’assassinat.

L’agent de Rushdie, Andrew Wylie, va confirmar dissabte a la nit que l’escriptor de 75 anys havia estat desconnectat del respirador, ja respirava ell sol i podia parlar. Tot i que Wylie va assenyalar que aquest camí de recuperació «serà llarg» tenint en compte la «gravetat» de les ferides, va assegurar també que «el seu estat va en la direcció adequada». Ahir la família va emetre un comunicat, on es ratifica que Rushdie va deixar de rebre respiració assistida i oxigen i va poder dir «unes paraules». «Encara que les ferides són greus, el seu habitual sentit de l’humor desafiador i lluitador segueix intacte», assegura el text, compartit a les xarxes socials per un dels dos fills de Rushdie, Zafar. En aquest text també es demana «paciència i privadesa» mentre la família acompanya l’autor, que segueix rebent «ampli tractament mèdic». Gairebé es podia sentir l’alleujament col·lectiu després de dos dies en què havia dominat la por sobre el futur de Rushdie, víctima d’una agressió que els testimonis van descriure com a intensa, furiosa i ràpida. Abans de ser aplacat per cinc homes, Matar va clavar a l’escriptor 10 punyalades: tres al coll, quatre a l’estómac, una al pit i una a l’ull dret, que segons va dir Wylie podria acabar perdent. L’escriptor també va patir un tall a la cama dreta. Va ser un atac que, segons el fiscal del comtat de Chautauqua Jason Schmidtd, va ser «no provocat i planificat». L’agressor havia comprat una entrada per anar a la xerrada i va arribar un dia abans amb una identificació falsa.