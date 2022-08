L'expresident estatunidenc Donald Trump (2017-2021) va denunciar aquest dilluns que l'FBI li "va robar" els seus tres passaports, un d'ells ja caducat, en el registre efectuat la setmana passada a la seva mansió de Florida a la recerca de documents classificats.

"Wow! En la batuda de l'FBI a Mar-a-Lago van robar els meus tres passaports (un vençut) juntament amb tota la resta. Això és un assalt a un oponent polític d'un nivell mai abans vist al nostre país. Tercer món!", va dir en un missatge en la seva xarxa Truth Social.

La presa dels passaports en vigor impediria sortir del país a Trump, que dijous passat ja havia criticat que aquest registre es va efectuar en la seva opinió sense avís previ i va inspeccionar també armaris de la primera dama, Melania.

La batuda tenia com a objectiu trobar documents classificats que l'exmandatari republicà va treure de la Casa Blanca quan va abandonar el poder el 2021.

Trump està sent investigat per la possible comissió de tres delictes: violació de la Llei d'Espionatge, obstrucció de la Justícia i destrucció de documents, que, en cas de condemna, podrien comportar des de multes fins a penes de presó i inhabilitació per a ocupar càrrecs polítics.

Entre la documentació requisada figuren 26 caixes i diverses carpetes de documents i fotos amb les etiquetes de "alt secret" o "confidencial", un d'ells sota el títol "president de França" i un altre sobre la petició d'indult de Roger Stone, confident de Trump.

L'ordre de registre i l'inventari ja no estan baix secret de sumari i s'han fet públics. Però, des del bàndol republicà creix la pressió perquè es difongui quina presumpta "amenaça nacional" va propiciar la batuda com perquè l'FBI publiqui tota la informació i intercanvis que van conduir a aquesta.