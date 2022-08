Els advocats de l’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) van mirar d’aconseguir dades electorals «sensibles» extretes de les màquines de càlcul del sufragi després de les eleccions del 2020, segons va publicar aquest dilluns el diari ‘The Washington Post’. El rotatiu, que va dir que havia tingut accés a documentació que ho demostraria, va indicar que els advocats de Trump van dirigir un equip d’experts informàtics per copiar dades sensibles dels sistemes electorals en estats clau com Geòrgia, Nevada i Michigan. Els representants de l’exmandatari van pagar per endavant als informàtics, en un dels casos, 26.000 dòlars.

El ‘Post’ relata com l’advocada Sidney Powell va enviar un equip a Michigan a copiar dades electorals d’un comtat rural i de l’àrea de Detroit; un altre advocat va fer el mateix per a Nevada, i el dia 7 de gener de 2021 –just després de l’assalt al Capitoli– se’ls va enviar al sud de Geòrgia.

Aquest mateix dilluns, es va conèixer que el que va ser advocat personal de Trump, Rudy Giuliani, està sent investigat a l’estat de Geòrgia per la seva implicació en els intents de l’expresident d’invalidar les eleccions del 2020, en les quals va perdre davant l’actual mandatari, Joe Biden. Giuliani, les teories conspiradores del qual sobre una presumpta interferència a favor dels demòcrates en els comicis han sigut objecte de la investigació criminal que lidera la fiscal del comtat de Fulton, Fani Willis, haurà de comparèixer davant d’un gran jurat a la localitat d’Atlanta (Geòrgia).

Des del mes de maig passat, un gran jurat especial a Geòrgia analitza si l’expresident i altres persones van cometre crims al <strong>pressionar els polítics</strong> d’aquest estat en relació amb els resultats de les eleccions del 2020. També aquest dilluns, un jutge federal va rebutjar l’intent del senador republicà Lindsey Graham de no comparèixer davant del jurat especial, per la qual cosa haurà de declarar el 23 d’agost per respondre sobre dues presumptes trucades que va realitzar a funcionaris electorals de Geòrgia.

A Geòrgia i altres estats dels EUA, els grans jurats especials no poden emetre acusacions criminals, però sí que tenen poder per exigir la compareixença de testimonis sota citació judicial i la transferència de documents, dins d’un procés que transcorre en secret. A l’acabar la seva comesa, aquest tipus de jurats –compostos per entre 16 i 23 persones– emeten un informe amb les seves conclusions i de vegades recomanen una mesura o una altra, però correspon als fiscals decidir si acusen o no, una cosa per a la qual necessitarien presentar proves a un altre gran jurat.