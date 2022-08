El Brasil ha entrat oficialment en la cursa electoral amb vista a la primera volta del 2 d’octubre. Si bé tant el president, Jair Bolsonaro, com Luiz Inacio Lula da Silva ja estaven a la pràctica en campanya, és a partir d’aquest dimarts que s’autoritza la publicitat partidària i la realització d’actes públics. La lluita per la presidència mai ha estat tan marcada per la tensió des que el país va recuperar la democràcia, a mitjans dels anys 80. La raó d’aquesta angoixa és l’inusitat qüestionament que va fer el mateix Bolsonaro de la transparència del resultat, amb la velada amenaça d’una intervenció militar. De moment, les enquestes no afavoreixen el capità retirat. Segons un recent sondeig de la consultora IPEC, Lula té una intenció de vot del 44% i li treu 12 punts de distància. Un 46% dels brasilers rebutgen la figura de Bolsonaro. El candidat del Partit dels Treballadors (PT) té una imatge negativa del 33%. Si se celebrés una segona volta, l’últim diumenge d’octubre, Lula s’imposaria per un avantatge més gran.

L’actual mandatari creu que encara és prematur augurar-li una derrota i ha decidit retallar avantatges respecte del seu principal rival per tots els mitjans: d’una banda, un paquet de mesures destinat als sectors socials més castigats i, alhora, mantenir el seu discurs de desconfiança cap a les institucions electorals. El 7 de setembre, el Dia de la Independència, la ultradreta farà la seva primera demostració de força a Rio de Janeiro.

«Després de 50 anys de vida pública, entre els quals vuit com a president del país, tornada al lloc on tot va començar: la porta de la fàbrica», va dir Lula sobre el seu primer acte a la planta de Volkswagen, a la perifèria paulista. Allà, on es va forjar la seva llegenda política, entregarà «un missatge d’esperança».

Els escenaris de la disputa

Els analistes estimen que a mesura que s’acosti la data de la primera votació, Bolsonaro estaria en millors condicions d’acostar-se al seu oponent. «L’economia juga al seu favor, però això no és tot. Amb l’inici de la campanya, la comunicació guanya encara més pes. I la fluïdesa de Bolsonaro en el llenguatge de les xarxes socials no ha sigut igualada per ningú, ni tan sols per Lula, que va construir el seu vincle amb l’electorat en una altra època. Aquest capital pot ser suficient per elegir-lo. Però quan va a les xarxes, està clar que es troba desfasat», va assenyalar Joel Pinheiro de Fonseca, columnista de Folha de San Pablo. «Fa 10 anys, en els temps d’aquest artefacte prehistòric anomenat blog, el petisme regnava a internet. Els blogs al servei del partit, que es feien passar per llocs de notícies, difonien narratives favorables mentre demonitzaven la premsa seriosa, anomenada PIG (Partit de la Premsa Colpista). El que sí que ha canviat mentrestant són les xarxes socials, que llavors estaven en bolquers i ara dominen l’espai». El que s’espera a partir d’aquesta setmana és que l’espai virtual no només s’inundi de publicitats estatals sinó una onada més agressiva de fake news, malgrat la censura del mateix Tribunal Electoral.

La primera prova de foc del bolsonarisme serà el Dia de la Independència. L’Exèrcit sembla haver pres distància de la participació en el míting de Bolsonaro, que ha demanat a l’Armada i l’Aviació que s’afegeixin a l’activitat. «Per primera vegada les nostres Forces Armades i auxiliars desfilaran a la platja de Copacabana», va anunciar Bolsonaro. «Tenim una cosa tan o més important que les nostres vides, que és la nostra llibertat. Això ha de fer-se explícit el pròxim 7 de setembre», va afegir.

Lula, que porta com a company de fórmula un excontendent en els comicis del 2006, el conservador Geraldo Alckmin, es disposa, com en altres eleccions, a recórrer el país. Els encarregats de la seva seguretat no descarten la possibilitat que hagin d’enfrontar situacions inesperades a causa de l’agressivitat ja manifesta del bolsonarisme més radical.