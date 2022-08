Els talibans celebren el seu primer any al poder davant l’ambaixada dels EUA

Els talibans van celebrar ahir amb crits de victòria i selfies el primer aniversari del seu retorn al poder a l’Afganistan en un emplaçament que no és casual: davant de l’antiga ambaixada dels Estats Units. Aquest any turbulent ha estat marcat per una gran reculada en els drets de les dones i l’agreujament de la crisi humanitària.

El 15 d’agost del 2021, els islamistes radicals van entrar a Kabul després d’una ofensiva llampec contra les forces governamentals, en concloure la intervenció militar internacional de 20 anys encapçalada pels EUA. «Complim l’obligació de la gihad i alliberem el nostre país», va afirmar un combatent que va ingressar a Kabul l’any passat. «Avui és el dia de la victòria i de la felicitat per als musulmans i el poble afganès. És el dia de la conquesta i de la victòria de la bandera blanca» de l’Emirat islàmic, va declarar el portaveu del Govern afganès, Bilal Karimi.