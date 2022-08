La mort es passeja per les presons equatorianes. Un nou motí va provocar 44 morts a Santo Domingo de los Tsáchilas, a 177 quilòmetres de Quito. Es tracta d’una unitat penitenciària amb una taxa d’aglomeració de gairebé el 80%. D’acord amb la fiscalia, la majoria dels presos van morir com a conseqüència d’una ganivetada o una altra arma blanca enmig d’un altre enfrontament entre faccions de delinqüents. S’ha reportat que 13 persones van ser ferides. La majoria d’aquestes es troben en una situació greu. Les forces seguretat van tornar a capturar 112 interns que havien abandonat la presó, i 108 estan pròfugs.

El ministre de l’Interior, Patricio Carrillo, va dir que els xocs van ser conseqüència de l’arribada al penal d’un pres que era rebutjat per una part dels interns. «No cedirem davant les màfies. El que es va viure a Santo Domingo va ser una crueltat d’una banda criminal que va perpetuar els mateixos fets fa un mes a [la presó de] Azuay. Cal revisar els mecanismes d’acumulació de penes i negar beneficis als involucrats, i sotmetre’ls a un règim disciplinari més exigent», va dir. «

El nostre compromís per recuperar l’ordre a les presons és ferm», va assenyalar el president Guillermo Lasso des d’Israel. «El meu més sentit condol als familiars i éssers estimats dels morts a l’amotinament a la presó de Santo Domingo. Aquest és un resultat lamentable de la violència entre bandes». El seu missatge no va sorprendre ningú: es va assemblar als que van circular anteriorment en el compte de Twitter del mandatari després d’incidents similars. El febrer del 2021, quan Lasso es disputava la presidència, va tenir lloc la primera crisi en el sistema penitenciari: 78 persones van perdre la vida a tres presons. Els problemes no van minvar en el sistema penitenciari des que Lasso va arribar al palau Carondelet. Els organismes de drets humans calculen que més de 300 equatorians han mort en diferents incidents.

De los 44 cadáveres ingresados al Centro Forense #StoDgo, hasta el momento 20 han sido identificados. Continúa el proceso técnico para la identificación total de los fallecidos. Siguiendo los protocolos, hasta mañana se espera entregar en su totalidad los cuerpos a los familiares pic.twitter.com/yTGXgCHjKj — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) 10 de mayo de 2022

Problema de llarga data

Una de les promeses de campanya de Lasso havia sigut intervenir en el delicat assumpte de la situació a les presons, en què s’ha estès la disputa pel control de certs territoris urbans entre les bandes R7 i Los Lobos. D’acord amb diferents mitjans de premsa, la gènesi d’aquesta nova matança està relacionada amb una picabaralla entre Marcelo Anchundia, dels R7, i Alexander Quezada, àlies ‘Ariel’, de Los Lobos, que, malgrat estar reclòs en una altra presó des del 26 d’abril passat, havia donat l’ordre d’assassinar el seu rival. El diari El Comercio va informar que els grups narcos a la presó van ser escapçats per les autoritats i que els seus capitostos van ser repartits en altres presons.

L’onada de motins ve acompanyada d’un increment de la violència a les ciutats. L’estat d’excepció no ha impedit que augmentin els fets letals. Durant el primer trimestre van morir 950 persones i el 2021 els assassinats van perforar la barrera de 2.500, cosa que va representar una alça d’un 80% en relació amb l’any precedent. «Com hem descendit a aquest infern, després que l’Equador hagués aconseguit esquivar, durant dècades, la brutal violència de les màfies de Colòmbia i el Perú, els productors de cocaïna més grans del món? Els noms dels que es van posar d’acord amb el narcotràfic s’haurien d’exhibir perquè no s’atreveixin a intentar tornar mai al poder», va assenyalar Thalía Flores i Flores, columnista del diari ‘Primicias’.

«Amb aquest Govern s’ha acabat la història d’entregar als narcotraficants el territori equatorià», havia dit l’octubre passat Lasso a l’anunciar la instal·lació d’un nou radar per detectar avionetes il·legals. «Tindrem el 100% del territori equatorià sota control». El diari ‘El Universo’ va assegurar, no obstant, que les «narcoavionetes continuen aterrant i enlairant-se». Els especialistes recorden que tots els fets –els problemes a les unitats penitenciàries, l’increment de la violència, i el tràfic de drogues i armes– estan interconnectats. «Els proveïdors d’armes han de ser gent amb forts contactes internacionals i han d’estar en connexió amb les presons i les 17 o 18 organitzacions locals que, segons el ministre de l’Interior, Patricio Carrillo, són els braços armats dels narcotraficants i cuiden les rutes del negoci», va afegir Flores i Flores.