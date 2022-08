El tòrrid estiu i l’escassetat de pluja assequen Europa

Europa es mor de set. La calor inusual i la falta de precipitacions estan portant una gran part dels països del continent a patir una perillosa escassetat hídrica. Segons l’informe Sequera a Europa-juliol de 2022, publicat per la Comissió Europea, una «part preocupant del territori de la Unió Europea (UE) es troba en risc de sequera, algunes zones en nivells d’avís (46%) i altres en alerta (11% de la UE)». El problema s’ha aguditzat durant les dues primeres setmanes d’agost, amb el termòmetre que ha registrat rècords a països com el Regne Unit, poc acostumats als 40 graus.

La conseqüència més directa s’observa ja als nivells d’aigua als rius, llacs i embassaments de tot Europa occidental, que s’estan reduint alarmantment i fins i tot assecant. A Itàlia, la conca del riu Po s’enfronta al nivell més baix en 70 anys a causa de la sequera i una situació similar seca el llit de rius com el Lek, als Països Baixos, dificultant la circulació d’embarcacions. En la mateixa línia, els nivells mínims d’aigua al Rin al seu pas per Colònia amenacen la indústria d’Alemanya, ja que cada cop més vaixells no poden travessar aquesta via fluvial clau.

S’ha declarat emergència per sequera a cinc regions italianes i la disponibilitat insuficient d’aigua ha portat a múltiples restriccions d’ús als municipis. A França s’han pres mesures per restringir l’ús de l’aigua i les reserves espanyoles han caigut aquesta setmana al 39,2%, el nivell més baix des del 1995.

La manca de precipitacions i les altes temperatures té una altra preocupant conseqüència: els incendis. El balanç provisional d’hectàrees cremades a Europa ja supera les 660.000 des del gener, un rècord a hores d’ara de l’any des que es van començar a demanar dades per satèl·lit el 2006. Espanya, amb 246.278 hectàrees calcinades, ocupa la primera posició. Per darrere figuren Romania (150.528 hectàrees), Portugal (75.277) i França (61.289).

«Just what the garden needs!» («Just el que necessita el jardí!»). Aquesta és la frase típica d’alguns anglesos quan comença a ploure inesperadament i s’estan calant fins als ossos. Si el jardí és verd i l’herba llueix, tots contents. Aquests dies milions de jardiners, orgull d’Anglaterra, lliuren un combat amb la sequera que pateix bona part del país. Companyies de subministrament d’aigua, a Gal·les, Hampshire ia l’illa de Wight han prohibit des de fa uns quants dies l’ús de mànegues per regar les plantes, rentar el cotxe o omplir la piscina. A Gal·les, Sussex i Kent ho van fer a partir de divendres, quan el Govern britànic va declarar l’estat de sequera a bona part d’Anglaterra, copejada per una onada de calor que castiga igualment bona part d’Europa i del nord d’Àfrica. La mesura, declarada per primera vegada des del 2018, inclou les àrees de Londres, la vall del Tàmesi i parts del sud, el centre i l’est d’Anglaterra. Les restriccions duraran almenys fins a l’octubre.

Thames Water, que subministra aigua a 15 milions de persones al sud-est d’Anglaterra, inclosa la població de Londres, adoptarà una prohibició similar al llarg d’aquest mes, en una data encara per fixar.

«Si em veus, posa’t a plorar». Aquest tipus de frases apareixen escrites a les anomenades «pedres de la fam» en rius centreeuropeus com el Rin o l’Elba. Mariners o habitants de les riberes les van gravar en segles passats quan les sequeres van ser tan severes que el nivell dels rius baixava fins a fer-los innavegables en alguns dels seus trams. Les sequeres no només eren demolidores per a les collites d’aquells anys, sinó també per al transport fluvial de mercaderies –fonamental per a països com Alemanya, amb una sortida la mar limitada al nord– que generava desproveïment i fam.

Portugal travessa el segon any més sec des de 1931, any en què va començar a haver-hi registres. La falta de precipitacions durant l’hivern va obligar el Govern a limitar la producció d’energia hidroelèctrica en alguns embassaments del país a principis d’any, cosa a la qual s’han sumat restriccions recents a les regions més afectades. A l’Algarve, el Govern va acordar a finals de juliol limitar l’ús d’aigua per regar zones verdes i camps de golf a allotjaments turístics, mentre que els ajuntaments de la regió van decidir tancar les piscines públiques durant tot l’estiu.

La sequera també és especialment greu al nord i nord-est del país, on desenes de localitats estan rebent aigua a través de camions cisterna.

Cauen les fulles dels arbres dels Camps Elisis en ple agost. Qualsevol turista que es passegi amb els ulls mínimament oberts, en lloc de petrificats al telèfon mòbil, s’adonarà d’una de les novetats principals d’aquest estiu a la famosíssima avinguda parisenca: les fulles dels seus arbres s’han tenyit de groc. El conjunt dels departaments es troba en una situació de vigilància per sequera. 22 estan en un estat d’alerta reforçada i 68 (d’un total de 96) en crisi hídrica, el més elevat dels diferents nivells per manca d’aigua.

Segons Météo-France, al mes de juliol només van caure 9,7 mil·límetres de pluja, cosa que representa el setè mes de l’any més sec des que es van començar a mesurar les precipitacions el 1959. Des del març de l’any 1961, no s’observava un període amb tanta poca pluja en aquest país.