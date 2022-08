La Xina reprèn les maniobres a l’entorn de Taiwan

Tornen les maniobres militars a Taiwan quan encara retrunyia el ressò de les anteriors. Una delegació de polítics nord-americans va aterrar abans d’ahir a l’illa tot just una setmana després que l’abandonés la congressista Nancy Pelosi i la Xina va tornar els vaixells i els avions de guerra a l’estret de Formosa. La tremenda rebequeria xinesa per la visita de Pelosi encetava, com es preveia, la desfilada de polítics nord-americans cap a l’illa. Els rèdits no són escassos: l’exposició mediàtica i el segell d’audaç lluitador per la democràcia davant l’atroç dictadura xinesa que valorarà l’electorat d’un país on creix la sinofòbia sense fre. La delegació, formada per demòcrates i republicans, està encapçalada per Ed Markey, senador per Massachusetts i tenaç martell de la Xina. El demòcrata ja havia liderat el boicot frustrat contra els recents Jocs Olímpics d’Hivern de Pequín.