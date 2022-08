"Hola. Sento molt haver d'escriure aquest missatge, però me'n torno a Ucraïna. Aquí [a Espanya] no puc viure, és només treballar per a pagar lloguer i menjar. El que guanyo aquí no ho veig. Torno amb cotxe i necessito diners per a gasolina, per la qual cosa estaré molt agraït amb qualsevol ajuda".

Aquest és el missatge que va enviar Yurii Blazhenets als seus contactes espanyols per Whatsapp la setmana passada. Va arribar a l'abril al nostre país i torna a Kíiv en uns dies. L'interès informatiu sobre el conflicte es dilueix i la vida dels refugiats ucraïnesos que van arribar amb tota la pompa i atenció mediàtica quan va esclatar la guerra s'ha anat complicant amb el pas del temps.

Yurii no és l'únic a fer el viatge de tornada. Katya Halushka tornarà a Kíiv amb la seva filla de 6 anys a la fi d'agost per a intentar que la nena comenci allà el curs escolar. "La meva família segueix allà i aquí no tenim fina ni ajudes. No podem fer vida normal", explica a aquest diari des de casa d'uns amics ucraïnesos que els deixen sostre als afores de Madrid.

En tota Espanya hi ha famílies ucraïneses que van arribar escapant de la guerra i que marxaran d'aquí escapant de la inflació i la incerta situació econòmica. És el principal argument que esgrimeixen: el mercat laboral només els ofereix ocupacions precàries i han d'invertir tot el seu sou a pagar despeses. A més, alguns d'ells han estat expulsats del programa d'acolliment als refugiats que va posar en marxa el Ministeri d'Inclusió i que aplica Creu Roja.

Expulsats

Yurii tornarà al seu país amb Svitlana Sytenko, la seva esposa. Van arribar per separat. Yurii (42 anys) va ser un d'aquests casos rars d'homes ucraïnesos als quals els van permetre abandonar el país. És advocat i parla un espanyol perfecte, que estudia des de la seva etapa en la Universitat de Kíiv. Per això compta amb nombrosos clients espanyols amb negocis a Ucraïna.

"Si podies demostrar que tenies residència en un altre país o una cosa similar, com empreses, et deixaven sortir", recorda ara des de Barcelona, on ha hagut de llogar una habitació. Abans va estar a Madrid, acollit pel programa de refugiats de Creu Roja dependent del Ministeri d'Inclusió.

"Quan vaig arribar em van enviar a un hotel a Parla (Madrid) on et donen allotjament i manutenció a canvi que facis cursos per a aprendre espanyol. Però quin curs faré jo, si tinc la llicenciatura. Parlo espanyol perfectament. El que necessito és treballar", incideix. I com té antics clients a Espanya, al cap de poques setmanes de caure a l'hotel de Parla (i amb la seva dona ja aquí) va agafar carretera i manta. Va vagar per diverses ciutats per a visitar-los i aconseguir feina.

"Cinc dies vaig estar fora. Quan vaig tornar a l'hotel, em van dir que ja no hi havia llit per a mi. Que m'havien expulsat del programa perquè m'havia absentat més de tres dies de l'habitació que m'havien assignat. Que hi havia molta gent esperant aquesta oportunitat i que jo estava fora", li explica a EL PERIÓDICO D'ESPANYA, diari integrant del grup Prensa Ibérica igual que Diari de Girona.

La matrícula

La seva esposa Svitlana no va ser expulsada, però la van fer fora de facto: "La meva dona no es quedaria allà sola sola. Va venir amb mi. Vam estar en diversos llocs, pagant allotjament, abans que uns amics de Tenerife s'assabentessin de la nostra situació i ens convidessin a anar-nos-en amb ells", explica. La fotografia que obre aquest reportatge és Svitlana durant la seva estada a Tenerife.

Finalment, han hagut de tornar a la península. Yurii té aquí encara una mica de feina i a Canàries no. "Anem pagant habitacions, hotels, apartaments. A vegades algun amic ens diu que ens quedem a casa seva. Però aquesta situació no la podem mantenir", detalla resignat, recordant que no són els únics problemes als quals s'enfronten.

"Jo vaig arribar a Espanya en el meu cotxe. Ara haig de matricular-lo aquí o em posaran una multa. Com el cotxe té menys d'un any, el cost de rematricular és de més de 5.000 euros. Tots són despeses, però ajudes no ens en donen. Als que han d'aprendre espanyol des de zero els fan classes, però als que ja en sabem ens fan fora del programa", resumeix.

72 hores

Una cosa similar li va passar a Katya (27 anys), que té al seu marit a Kíiv. No parla encara un espanyol fluid i Yurii tradueix. Es coneixen d'un grup de WhatsApp de refugiats ucraïnesos on cadascun exposa els seus problemes. La majoria es queixa del cost de la vida a Espanya en comparació als sous als quals poden aspirar. Però en el cas de Katya, també hi ha una expulsió del programa.

"Des que vaig arribar he intentat complir amb el que m'han dit i aprendre espanyol. M'he buscat feina, però només em cridaven a vegades d'un magatzem en el qual em pagaven 40 euros al dia", explica. Durant els primers mesos va estar allotjada en el mateix hotel de Parla al qual van anar a parar els seus compatriotes Yurii i Svitlana.

"Tenim uns amics ucraïnesos en un poble de Madrid que ens van convidar uns dies. L'hotel és un lloc difícil per a viure amb una nena petita. Una vegada vaig sortir a buscar feina i la vaig deixar a cura d'una amiga ucraïnesa que també vivia a l'hotel. Va haver-hi un moment en què la nena es va despistar i va entrar sola al menjador. Es van creure que estava abandonada i va haver-hi problemes fins que no es va aconseguir aclarir la situació", recorda.

Després d'aquell episodi, van passar tres dies a casa d'aquests amics ucraïnesos que resideixen als afores. "Vam tornar a l'hotel al cap de 3 dies, a penes havien passat 72 hores des que vam marxar. En tornar, ens van dir que ja no teníem habitació. Que havíem passat molt de temps fora i que agaféssim les nostres coses perquè ja no ens podíem quedar a l'hotel", conclou.

Ara s'estan forçosament a casa d'aquests amics ucraïnesos, esperant a tornar a Kíiv ben aviat. "Encara que tingués una feina, per a llogar un petit pis em demanen nòmines i fiança. No ho puc aportar perquè no tinc res d'això". Diu que no li fa por la guerra, "perquè almenys estaré prop de la meva família i no em faltarà un lloc on dormir".

Les normes

Des de Creu Roja han explicat a EL PERIÓDICO D'ESPANYA que el sistema d'acolliment està sotmès a unes normes que cal complir i que és el Ministeri d'Inclusió el que marca les pautes. "No podria dir res d'aquests casos en concret perquè no els conec. Creu Roja gestiona ara mateix 9.300 casos", explica Cristina Domínguez, referent estatal del programa de persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional de Creu Roja.

Sí que apunta que "el programa té diverses fases, en les quals se'ls aporta des de necessitats bàsiques com a allotjament i menjar fins a ajudes per al lloguer, passant per classes d'espanyol, ajuda psicològica, formació per a aconseguir feina, etc. I que, encara que no es rebutja a ningú, està pensat per a la gent que té menys recursos. Per tant, cal justificar les sortides i estades fora dels centres".

"Si tenen recursos, acaben fora del programa. El temps màxim en el qual pot estar dins és d'entre 18 i 24 mesos en funció de la vulnerabilitat de cada cas. Durant aquest temps se'ls aporten moltes coses orientades al fet que aprenguin espanyol per a poder viure amb normalitat i formació laboral. I s'espera que en vinguin més. És molta gent i el cost per refugiat és molt elevat. Per això necessitem que justifiquin les seves sortides i la seva situació". No obstant això, també li consta "que hi ha famílies que estan tornant a Ucraïna i que amb el començament del curs escolar poden ser més".

Els compromisos

En termes semblants s'expressen en el Ministeri d'Inclusió on recorden a aquest diari que quan arriba un refugiat ha de signar un document personal amb una sèrie de compromisos que han de complir. "L'altre dia un ens va dir que s'absentaria no sé quants dies perquè se n'anava de vacances. I això no pot ser. És normal que perdin la seva plaça en alguns casos".

No aclareixen des del Ministeri quantes persones han sortit del programa, quines són les bases específiques que cal incomplir per a l'expulsió o si hi ha un termini determinat de nits que puguin absentar-se. Però insisteixen que cada cas és particular. "Els recursos estan pensats per als més vulnerables i l'estat està fent un gran esforç econòmic. Per això han de complir els compromisos que signen".

S'espera que en vinguin més, però també són freqüents els casos d'ucraïnesos que prefereixen tornar a una terra en conflicte que malviure a Espanya. Alguns opten per provar sort a Alemanya o Polònia, els països que millor han organitzat des del punt de vista governamental l'acolliment, en opinió de la Fundació Padrina, una entitat solidària que ajuda a més de 1.800 famílies d'acolliment.

Ara han posat en marxa ‘SosUkraine’, una línia telefònica d'ajuda 24 hores per a fer costat als ucraïnesos nouvinguts, dels quals diuen que "no poden permetre's llogar un pis o una habitació solta". "Es moren de fam. L'administració sembla haver-se desconnectat de la gravíssima situació d'aquestes famílies refugiades", afegeix la Fundació, on creuen que el sistema s'ha quedat sense recursos i obliga alguns refugiats a debatre's entre pidolar o tornar a Ucraïna.

Són molts els que se'n van. Hi ha casos, com el de Granada, en el qual s'ha documentat la marxa d'almenys 100 famílies que havien arribat escapant de la guerra, segons Ideal. Les raons són les mateixes que esgrimeixen els ucraïnesos que atenen aquest diari: no veuen futur a Espanya amb els preus, els sous i la situació del mercat laboral.