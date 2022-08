Israel i Turquia han posat fi a sis anys de crisi diplomàtica amb un acord que han presentat aquest dilluns, per separat, els primers ministres dels dos països.

Les relacions entre israelians i turcs, vells aliats, es van esquerdar arran de l'assalt de l'Exèrcit israelià a la Flotilla de la Llibertat que va intentar trencar el bloqueig israelià sobre Gaza el maig del 2010. En l'operació, soldats israelians van matar nou activistes turcs que els van atacar i en van ferir diversos més. Un d'ells va morir el 2014.

Les autoritats israelianes van emetre una disculpa el 2013, després que Ankara l'exigís per negociar la tornada a la normalitat en les seves relacions amb Israel. El primer ministre israelià va trucar per telèfon al llavors cap del Govern turc i ara president, Recep Tayyip Erdogan, "a instàncies del president dels EUA, Barack Obama". Washington ha propiciat l'acostament entre els dos països.

Una altra de les condicions turques va ser que els israelians paguessin una indemnització a les famílies de les víctimes. La compensació, de 20 milions de dòlars (uns 18,212 milions d'euros), es va acordar fa dos anys.

HOSPITAL I ELÈCTRICA

L'escull més important que quedava era la petició turca que Israel aixequés el bloqueig que manté sobre Gaza des de fa nou anys i que seguirà en vigor, segons ha deixat clar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, des de Roma. En aquesta ciutat s'ha reunit amb el seu homòleg italià, Mateo Renzi, i el secretari d'Estat dels EUA, John Kerry, que ha elogiat l'acord i l'ha qualificat de “pas positiu”.

Netanyahu ha afirmat que “el bloqueig naval defensiu” de Gaza seguirà, però ha recalcat que Israel “permetrà que Turquia introdueixi ajuda a Gaza”. La lectura del nou primer ministre turc, Binali Yildirim, ha sigut diferent. L'acord aconseguit amb Israel, segons Yildirim, “ha aixecat àmpliament” el bloqueig.

Turquia enviarà divendres que ve 10.000 tones d'ajuda humanitària a Gaza que arribaran abans al port israelià d'Ashdod. Els turcs construiran a la franja un hospital, una planta elèctrica i una dessalinitzadora. “Turquia continuarà recolzant els residents de Gaza i gràcies a aquest acord la nostra relació amb Israel s'ha normalitzat”, va subratllar Yildirim.

Els turcs no només han cedit davant Israel en la qüestió del bloqueig de Gaza, sinó que s'han compromès a aprovar una llei que anul·li totes les demandes contra soldats israelians que van participar en l'assalt a la flotilla. Una vegada s'hagi donat llum verda a aquesta llei, Israel pagarà les indemnitzacions a les famílies de les víctimes.

GAS ISRAELIÀ

Els dos països normalitzaran les seves relacions diplomàtiques i designaran ambaixadors per a Tel Aviv i Ankara. Posteriorment s'aixecaran totes les restriccions a nivell de seguretat, cooperació militar i espionatge que s'havien imposat.

Turquia s'ha compromès a assegurar-se que el moviment palestí islàmic Hamàs, que controla Gaza i té una seu a Istanbul, no prepara atacs contra Israel des de territori turc i intercedirà perquè Hamàs torni a Israel els cossos de dos soldats que van morir en combat a Gaza el 2014 i perquè alliberin dos civils israelians retinguts a la franja.

Netanyahu ha assegurat que l'acord "és bo per a les dues parts", té “una importància estratègica” per a Israel i suposarà “un impacte econòmic immens” al seu país. Israel busca clients per a les seves reserves de gas natural. “Seria un gran error per part d'Israel i Turquia no utilitzar aquesta oportunitat per construir unes relacions i un comerç millors. Crec que un dels primers intents d'acostament estarà relacionat amb el gas”, opina el general israelià Yaakov Amidror, exconseller de Seguretat Nacional d'Israel.