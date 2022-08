L’avenç incontenible del narco a l’Equador

Parlar dels Choneros, els Llops i els Tiguerones, els Llangardaixos o els Latin Kings s’ha tornat costum a l’Equador. No es tracta de conjunts musicals ni equips de futbol sinó de les principals bandes de narcotraficants que es disputen a trets els territoris i els mercats d’un país on la violència escala de manera inquietant al compàs de l’augment de la desigualtat social.

La ciutat portuària de Guayaquil, amb uns tres milions d’habitants, aquest cap de setmana ha estat novament escenari de l’activitat d’aquests grups. Una bomba va escampar la seva estela de mort a la barriada de Crist del Consol. L’atemptat va provocar cinc morts i almenys 20 ferits, alguns de gravetat, a més de destrosses en habitatges que abans portaven sobre les parets els signes de la precarietat. Guillermo Lasso va declarar l’estat d’excepció, la tercera vegada que recorre a aquest mecanisme des que va assumir la presidència, el maig del 2021. El Govern ha ofert una recompensa de fins a 10.000 dòlars a qui ofereixi informació sobre el que va passar diumenge passat.

«Les bandes han esdevingut un Govern dins del Govern», va advertir l’alcaldessa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Lasso es va sentir al·ludit i va dir que Viteri «sembla no comprendre que l’enemic del país és el narcoterrorisme que es vol instal·lar a la societat; i no el Govern». En rigor, la inseguretat és un problema nacional. Entre el gener i el juny s’han reportat a tot el país 613 homicidis, contra els 865 de tot el 2021. La Policia Nacional sosté que el 86% d’aquests episodis luctuosos està relacionat amb xocs entre grups de narcos, i només el 8% per incidents interpersonals. L’altre 6% correspon a furts seguits de mort. La quantitat de robatoris denunciats l’any passat va ser, per tant, de 25.389. En els primers cinc mesos del 2022 se n’havien registrat 12.548.

Noves modalitats

Les bombes irrompen estrepitosament com a novetat operativa dels delinqüents. L’abril passat, un vehicle amb explosius va esclatar davant de la presó regional de Guayas. Un mes més tard es va repetir la mateixa situació a l’exterior d’una Unitat de Policia Comunitària. Les forces de seguretat van descobrir bombes casolanes a prop de la Fiscalia o el Consell de la Judicatura. Quan encara el país no sortia aquest dilluns de la sorpresa pel que va passar a Crist del Consol, i la policia continuava amb els seus aplanaments i arrestos de presumptes membres dels Tiguerones en aquesta barriada, la policia va trobar al nord de Quito una caixa amb un artefacte llest per ser detonat.

«Una altra vegada, com gairebé cada dia, el país sent dolor», va dir el diari capitalí El Comercio a la seva última editorial. «Exhortem totes les autoritats, totes les funcions de l’Estat a unir-se en accions perquè Guayaquil i el país no continuïn dessagnant-se», va reclamar L’Univers.

L’avenç del narcotràfic és conseqüència, d’una banda, de l’aliança que han forjat alguns d’aquests grups amb el cartell mexicà Jalisco Nueva Generación, al qual subministren cocaïna colombiana que transporten des de ports i aeròdroms. D’acord amb L’Univers, les autoritats han decomissat des de començament de l’any 90 tones de droga, més del doble que el 2021.

Barriades i presons

Alhora, les bandes busquen assentar-se a les ciutats per controlar el negoci de l’anomenat narcomenedi. La baralla pel control territorial té un altre capítol a les presons. El 18 de juliol passat van perdre la vida 13 reclusos en una presó de la ciutat de Santo Domingo de los Colorados, durant un enfrontament entre bandes rivals. El maig passat havien mort en aquest mateix centre i per les mateixes raons 44 interns. En els darrers dos anys s’han reportat més de 400 decessos a les presons. Lasso s’ha mostrat tan impotent com el seu antecessor, Lenin Moreno, per resoldre el flagell.

Com ha passat al Brasil o Mèxic, les faccions equatorianes han començat a reclutar nens. «Resulta devastador saber que fins i tot tenen vestimenta amb logotips que els identifiquen», va assenyalar El Comercio. Per a la publicació, «no és complex saber per què a les bandes els resulta fàcil convocar menors d’edat i joves per a les tasques més rudes. Són persones que procedeixen ja d’un ambient estructural de violència, de famílies que per generacions no van tenir una feina que els atorgui dignitat». Aquests nens i joves «saben que no tenen futur».

El rerefons de la pobresa

El 25% dels equatorians és pobre i percep 87 dòlars mensuals en un país sense moneda pròpia. Un altre 10,7% de la població viu a la pobresa extrema, amb 49,35 dòlars mensuals per càpita. La desigualtat social és una altra font de conflictes. El 13 de juny, la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l’Equador (CONAIE) va iniciar una protesta d’abast nacional que es va estendre durant 18 dies. El Govern de Moreno també va ser sacsejat per un esclat social el 2019 que va enterrar els seus anhels de ser reelegit.