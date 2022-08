El president de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha demanat aquest dimecres als presidents de Sèrbia, Aleksandar Vucic, i Kosovo, Albin Kurti, «demostrar contenció i evitar la violència» i, en la línia d’una declaració del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, aquest cap de setmana, va advertir als dos líders que és responsabilitat de tots dos prevenir una escalada del conflicte.

«El diàleg constructiu és l’única manera de resoldre les diferències de la regió. El diàleg europeu és la plataforma per trobar una solució que respecti els drets de totes les comunitats i animo totes les parts que participin de bona fe, mostrin flexibilitat i siguin constructives», va insistir Stoltenberg durant la primera de dues jornades dels líders d’aquests dos països a Brussel·les per rebaixar les tensions entre tots dos. El líder de l’Aliança Atlàntica també ha reiterat que la força de pau de Kosovo, la KFOR, està preparada per actuar en cas que es trunqui l’estabilitat de la regió.

Les dues jornades organitzades a Brussel·les tenen lloc després de l’escalada de tensions entre els dos governs arran de l’entrada en vigor a principis de mes de les noves mesures frontereres aprovades per Pristina i que finalment va posposar un mes. Una d’aquestes lleis obligava que les persones provinents de Sèrbia que entressin a Kosovo havien d’entregar els seus documents d’identitat, que serien reemplaçats per documents emesos per Pristina. A més, les matrícules de cotxes emeses per Sèrbia per a ciutats kosovars de majoria de població sèrbia havien de ser substituïdes per les oficials de Kosovo. Sèrbia va respondre amb barricades en passos fronterers del nord de Kosovo.

Trobada cara a cara

Vucic ha assegurat que el seu país «vol evitar qualsevol tipus d’escalada o conflicte» amb Kosovo i va rebutjar haver provocat d’alguna manera el país veí. «La nostra història no és fàcil, però volem reforçar més la nostra cooperació i evitar qualsevol possibilitat d’escalada o conflicte», ha incidit Vucic, que es va reunir amb Stoltenberg abans que el noruec mantingués una trobada separada amb Kurti.

Vucic i Kurti mantindran una reunió cara a cara aquest dijous, auspiciada per l’alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Josep Borrell.