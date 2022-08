La llei climàtica de Joe Biden, un triomf amb asterisc

Aquest dimarts va ser un «dia d’orgull» per a l’Administració de Joe Biden, com tuitejava la vicepresidenta Kamala Harris.

El president dels Estats Units va estampar la seva firma a la denominada Llei de Reducció de la Inflació, una norma que compassa metes llargament acariciades pels demòcrates en sanitat, matèria fiscal i lluita contra el canvi climàtic. Es tracta, sens dubte, d’una fita legislativa crucial, una que ha insuflat aires d’optimisme a la Casa Blanca sobre la posició del president i al Partit Demòcrata de cara a les eleccions legislatives del novembre. Però el triomf, sobretot en matèria mediambiental, arriba amb un asterisc.

Tant els principals grups d’activistes climàtics, representants sobretot de les generacions més joves, com experts i científics destacats han advertit que les concessions fetes per garantir el suport a la norma del senador conservador Joe Manchin representen una bomba de rellotgeria mediambiental. Temen també que, amb la intenció anunciada d’un tour polític venent els beneficis de la llei, s’instal·li una certa complaença política i social.

Diversos grups han enviat al Congrés una carta recordant-los que «la seva feina no s’ha acabat». I centenars també van remetre una carta a Biden en què li reclamen que faci servir el seu poder executiu per declarar una emergència climàtica que permeti posar fre a l’impacte que s’espera d’algunes d’aquestes concessions, un pas que no s’espera que faci el mandatari.

Pros i contres

La llei destina 369.000 milions de dòlars a crèdits fiscals, inversions i altres incentius que busquen impulsar una economia d’energies netes als Estats Units. Ha estès 10 anys, per exemple, els crèdits per a projectes solars i eòlics i estableix ajudes perquè les llars i els ciutadans que transicionen cap a electrodomèstics més eficients o vehicles elèctrics. La clara aposta és que la norma acceleri canvis de mercat que ja s’estan produint, desplaçant gradualment els combustibles fòssils, mentre els EUA també recuperen una mica de la credibilitat internacional perduda durant la presidència de Donald Trump.

Per aconseguir l’imprescindible suport de Manchin, no obstant, la legislació ha acabat incloent també mesures molt problemàtiques. Estableix, per exemple, que cal oferir als qui actualment tenen concessions de perforacions a terres i aigües federals poder optar a comprar-les.